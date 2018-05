Agli Amici di Spin i tricolori di pesca alla trota di lago

Trionfo per l’associazione Aps “Amici di Spin” al 22° Campionato nazionale Aics di trota lago. La manifestazione si è svolta al Lago D’Argento di Rufina, in provincia di Firenze. La squadra di Spin di Romano ha vinto il titolo italiano a squadre 2018. Grande soddisfazione per la compagine formata da Giuseppe Carollo, Giorgio Bertoncello, Mirco Gentile, Paolo Vigato e Stefano Rubbo. Nella classifica individuale, inoltre, Giorgio Bertoncello si è classificato secondo assoluto. Medaglia di bronzo, invece, per Mirco Gentile. Alla competizione hanno partecipato settantacinque pescatori giunti in Toscana da tutta Italia, che si sono sfidati in quello che è oramai diventata un evento di primo piano nel panorama nazionale della pesca sportiva. La manifestazione è stata organizzata dalla commissione nazionale Aics di pesca, in collaborazione con i comitati di Vicenza e Firenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA

E.S.