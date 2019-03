Premi ai giovani della chimica

Piccoli chimici crescono... e vengono premiati. Confindustria Vicenza, nello specifico la sua sezione Chimica, ha consegnato ieri un assegno agli studenti che, negli ultimi anni, si sono distinti ai Giochi della Chimica, manifestazione nazionale che chiama a raccolta le migliori giovani menti scientifiche del paese. E il territorio bassanese, così come peraltro quello thienese, si è fatto valere. Tanto che sono stati tre i ragazzi premiati ieri mattina nella sede della Allnex di Romano, multinazionale della chimica da due miliardi e mezzo di dollari di fatturato. Qui i giovani sono stati accolti dal direttore dello stabilimento Alberto Lumachi, che assieme al presidente del Raggruppamento di Bassano Andrea Visentin e al presidente della sezione Chimica di Confindustria Stefano Zuliani ha spiegato le attività dell’azienda e l’importanza di una corretta alternanza scuola-lavoro. Poi si è passati alle premiazioni dei vincitori della categoria B dei Giochi, riservata agli studenti del secondo triennio degli istituti non specializzati in chimica. Protagonisti Victor Nichele, ex alunno del liceo Da Ponte di Bassano (primo classificato in provincia nel 2015); Alessandro Minuzzo, anche lui ex Da Ponte e oggi universitario (primo classificato in provincia nel 2016); Matteo Manzardo, ex alunno del liceo Corradini di Thiene, oggi studente di Economia (primo classificato in provincia nel 2016 e 2017). I licei Da Ponte e Corradini sono stati premiati anche come istituti primi classificati a livello regionale, e rispettivamente nel 2015 e nel 2017 e nel 2018. Risultati che testimoniano come il territorio sia pieno di eccellenze. I giovani, del resto, «sono le risorse su cui le nostre aziende possono puntare», come ha sottolineato il referente di Confindustria Stefano Zuliani. Il presidente del Raggruppamento bassanese Andrea Visentin ha inoltre rimarcato la necessita di stabilire legami sempre più forti tra impresa e scuola, sottolineando che i giovani hanno il diritto di fare le loro esperienze. «Andate pure all’estero - ha detto rivolgendosi alla giovane platea - ma poi ritornate, perché fuori di casa vostra ci sono aziende di prim’ordine». Gli insegnanti in sala hanno infine ricordato che anche il sapere scientifico e tecnologico deve essere sviluppato con senso critico e avendo sempre come punto di riferimento la tutela dell’essere umano. E c’è chi, tra i premiati, ha ricordato pure Primo Levi, prendendo spunto da una sua citazione sulle slide della presentazione dell’azienda. «Primo Levi è stato uno dei miei maestri - ha detto infatti Alessandro Minuzzo -. Un esempio perfetto di scienziato che va oltre la scienza. Credo infatti che il compito di chi si confronta con le scienze e la tecnologia sia mantenere sempre una certa apertura ed elasticità mentale». •

Enrico Saretta