BASSANO. «Vorrei rassicurare tutti quanti che parlare di tagli è del tutto inopportuno e allarmistico. Tanto più che questa è esattamente la fase in cui siamo disponibili e pronti a valutare tutte le richieste in merito al futuro dell’ospedale San Bassiano e delle strutture dell’Ulss n.7 Pedemontana». Lo

afferma l’assessore veneto alla Sanità Emanuela Lanzarin in merito alle preoccupazioni che stanno emergendo in questi giorni relativamente al futuro di alcuni reparti dell’ospedale di Bassano del Grappa e delle strutture ospedaliere dell’Ulss n.7 Pedemontana.

«Non è assolutamente vero che non sono aperti spiragli sul futuro dell’ospedale San Bassiano direi

piuttosto che è esattamente vero il contrario. Siamo in una fase interlocutoria che prevede di sentire tutte le parti. Ho già concordato per la prossima settimana un incontro con il comitato dei sindaci del territorio - rileva Lanzarin -. Ribadisco che, come per quanto accade per il resto delle aziende

sociosanitarie regionali, stiamo raccogliendo tutte le osservazioni. Queste verranno, poi, attentamente valutate e discusse in Quinta Commissione».