Orari e controlli Quattro sale slot contro il Comune

Le sale slot hanno dichiarato guerra al Comune, da tempo in prima linea contro il gioco d’azzardo. Ben quattro ricorsi al Tar del Veneto sono arrivati infatti negli ultimi giorni in municipio. Pare proprio che a diverse società non sia andata giù l’ordinanza con la quale il sindaco Riccardo Poletto all’inizio dell’anno ha ulteriormente diminuito l’orario consentito per giocare alle macchinette “mangiasoldi”, sia nelle sale slot che negli esercizi pubblici. Se il precedente provvedimento, promulgato ancora all’epoca dell’amministrazione Cimatti, ne permetteva l’uso dalle 10 alle 24, ora Poletto ne ha consentito l’utilizzo soltanto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Fuori da questi orari non si può giocare, pena una sanzione da 400 euro al titolare dell’esercizio. Una vera e propria stretta alla quale è seguito anche un incremento dei controlli. L’attuale amministrazione ha infatti richiesto e fatto effettuare numerosi sopralluoghi da parte delle forze dell’ordine, in particolare dalla polizia municipale: dall’inizio dell’anno in città sono stati effettuati 92 blitz, che hanno portato a 26 sanzioni. (...)

Enrico Saretta