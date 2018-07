Si è spenta la maestra Pierina Zilio

Ultimo abbraccio della comunità di Nove alla maestra Pierina Zilio. Aveva 87 anni. Per il paese è stata una vera e propria istituzione. Insegnante sin dagli anni del boom economico, avviò corsi per analfabeti, insegnò nelle scuole elementari dell’Altipiano e poi a Nove, in quartiere Crosara dove ha sempre abitato. Zilio è stata una figura di incomparabile impegno sociale. Aiutava, in silenzio, alunni in difficoltà con un sostegno dedicato, è stata anche assessore. Per anni diresse le colonie estive del Cif Veneto, specie a Sottomarina. Per il suo impegno sociale negli anni ’80 ricevette la benemerenza del Premio Baccin. Lascia sei fratelli. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella arcipretale di Nove. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

R.B.