Una settimana dedicata ad ambiente ed ecologia

Enrico Saretta Una settimana interamente dedicata all’ambiente e all’ecologia andrà in scena a Mussolente a partire da martedì 23. Il primo appuntamento, che si svolgerà al teatro oratorio del paese alle 20.45, prevede la proiezione del documentario “Cresceranno le siepi. Storie di contadini che amano la terra” di Dimitri Feltrin. Giovedì 25 alle 20.45 la sala consiliare del municipio ospiterà l’incontro con Letizia Bonamigo, responsabile Veneto Slow Food, che parlerà di biodiversità e sostenibilità ambientale. Venerdì, sempre alle 20.45, il teatro oratorio ospiterà la rappresentazione teatrale ideata da Mario Castellese “Gli sporcatutto vs Ecogirls”. Il gran finale sarà però domenica con la giornata ecologica nei vari quartieri. Il ritrovo è fissato per le 8.30. I volontari partiranno a caccia dei rifiuti abbandonati e daranno una ripulita generale al territorio misquilese. La settimana ecologica organizzata dall’Amministrazione di Mussolente, in collaborazione con i comitati genitori delle scuole primarie di Casoni e Mussolente e con il patrocinio di Etra. •

