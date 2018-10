Settimana ecologica Docufilm in oratorio

Entra nel vivo a Mussolente la settimana dell'ambiente e dell'ecologia: un'iniziativa promossa dall'Amministrazione con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui temi della salvaguardia del territorio e sul rispetto della natura. Il primo appuntamento è fissato per oggi alle 20.45. Al teatro dell’oratorio del capoluogo sarà proiettato il docufilm del regista trevigiano Dimitri Feltrin “Cresceranno le siepi – storie di contadini che amano la terra”. Giovedì in sala consiliare, dalle 20.45, “Biodiversità e sostenibilità alimentare” con Letizia Bonamigo, responsabile Veneto Slow Food, mentre venerdì 26, alla stessa ora, al centro parrocchiale misquilese, andranno in scena i piccoli interpreti della rappresentazione teatrale ideata da Mario Castellese “Gli Sporcatutto Vs Ecogirls”. Domenica si chiude con la terza edizione della giornata ecologica RipuliAmo Mussolente e Casoni. Promossa in collaborazione con l'Etra, la manifestazione coinvolgerà l'istituto comprensivo, i Comitati genitori, le associazioni di volontariato, la Pc, i Carabinieri in congedo e i cittadini disposti a dedicare qualche ora a raccogliere rifiuti abbandonati e ripulire strade, argini e aree verdi. Ritrovo alle 8.30 in diversi punti del paese. •

C.Z.