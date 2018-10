S’inaugura il restaurato Roccolo di villa Piovene

S’inaugura domani il restauro e la riqualificazione del Roccolo di Villa Negri Piovene a Mussolente. La giornata avrà inizio alle 11 con i saluti del sindaco, Cristiano Montagner, dell’Assessore all’ambiente e ai lavori pubblici, Sergio Fantinato, e delle autorità presenti. Seguirà la visita alla torre del Roccolo. «Il recupero e la sistemazione dell’area di villa Piovene e della storica torretta, un tempo utilizzata come postazione per la caccia, rappresenta un momento di gioia e di festa per tutta la comunità misquilese che si vede restituire uno dei suoi luoghi più suggestivi e caratteristici». Finanziato in gran parte dalla Regione Veneto, l’intervento è costato 150mila euro ed è stato completato negli scorsi mesi mesi. Con la famiglia Piovene, l’Amministrazione comunale ha stipulato una convenzione sulla base della quale viene dato in concessione all’ente il manufatto per i prossimi 19 anni. •