Panta rei Spettacolo in trasferta

La “Bambina dei Fiammiferi” del Gruppo Panta Rei di Mussolente va in scena a Costabissara. Oggi il teatro comunale Giuseppe Verdi ospiterà infatti lo spettacolo tratto da Andersen della compagnia teatrale misquilese. La storia della Bambina dei Fiammiferi è uno dei classici per l’infanzia senza tempo, un intenso racconto che tratta tematiche quali la povertà, l’abbandono, l’indifferenza, e che per questo non smette di parlare anche al nostro mondo contemporaneo. Saranno messi in evidenza aspetti quali l’amicizia e la condivisione. Nella versione del gruppo Panta Rei questi temi universali sono affrontati attraverso un linguaggio semplice e diretto, ricco di poesia e momenti di grande divertimento grazie alla caratterizzazione di alcuni personaggi. Diretto da Paolo Bergamo, lo spettacolo vedrà tra gli interpreti, oltre allo stesso regista, anche Daniela Zamperla e Barbara Scalco, nei panni della piccola fiammiferaia. Inizio alle 17.

Enrico Saretta