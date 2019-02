Operaio ucciso, camionista indagato

È indagato per omicidio stradale Vincenzo De Nicola, il 34enne di Massafra, in provincia di Taranto, che lunedì pomeriggio è piombato addosso con il suo camion ad Alessandro Farronato, 47enne di Casoni di Mussolente, uccidendolo sul colpo. A ricostruire l’esatta dinamica della tragedia avvenuta sulla bretella della Regionale 53 è all’opera la polizia locale di Castelfranco, che trasferirà tutta la documentazione sull’incidente mortale alla Procura di Treviso, che ha disposto il sequestro dei mezzi. Il camionista è stato sottoposto all’alcoltest, risultato negativo. Al momento, l’ipotesi principale nei suoi confronti è quella di una distrazione fatale, costata la vita all’operaio di Veneto Strade che stava posizionando cartelli stradali assieme a un collega. Il terribile episodio ha sconvolto l’intera comunità di Casoni di Mussolente, dove Farronato era molto conosciuto. La sua famiglia è sotto choc. La madre Maria, la moglie Alessandra Magrin e la figlia adolescente non si danno pace. Come un fulmine a ciel sereno, l’accaduto ha messo fine alla serenità della famiglia nel tardo pomeriggio di lunedì, quando il sindaco Montagner ha raggiunto l’abitazione di via Mazzini assieme al vicesindaco Fietta e al parroco del paese, don Alessandro Piccinelli, per dare la notizia della tragedia. Gli abitanti di Casoni ricordano Farronato per la sua personalità solare e sempre disponibile nei confronti degli altri. La vittima era zio di Nicholas Farronato, fondatore della notissima pagina facebook “Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa”. In segno di vicinanza, gli amministratori del gruppo hanno deciso di sospendere le attività della pagina, che si occupa di rilevazioni e previsioni del tempo. «La nostra famiglia è distrutta dal dolore - riferisce Nicholas -. Mia nonna è sconvolta, mia zia e mia cugina sono ancora sotto choc. È accaduta una cosa tremenda. Se n’è andato un grande uomo». È straziante, il ricordo del nipote. «Morire così è assurdo - afferma -. Mio zio era il classico uomo che si dava da fare a tutte le ore del giorno. Lavorava tanto, ma trovava anche il tempo per la sua famiglia e per stare in compagnia dei suoi amici». Era consapevole dei rischi del suo lavoro, Farronato: un lavoro vissuto letteralmente sulla strada, a tu per tu con le auto e i camion che intasano le strade del Veneto. «A chi scherzando gli diceva che era fortunato ad avere un lavoro statale - racconta il nipote - mio zio rispondeva sempre che lavorare in strada era molto pericoloso. Perché le macchine, diceva, gli passavano a dieci centimetri. Non riesco ancora a credere a quanto è accaduto». La data dei funerali sarà fissata nelle prossime ore, non appena la Procura della Repubblica di Treviso concederà il nulla osta. •

Enrico Saretta