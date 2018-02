Omaggio alle vittime dei soldati di Napoleone

A 221 anni di distanza dalla loro uccisione per mano delle truppe napoleoniche, a Mussolente si rinnova l'omaggio della comunità per i cinque contadini rimasti vittime della spietatezza delle milizie francesi arruolate per la Campagna d'Italia. Con una serata di approfondimento e una cerimonia ancor più solenne rispetto a quella organizzata lo scorso anno, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con il “Comitato per le celebrazioni storiche della Milizia Veneta” e l’associazione “Croce reale – Rinnovamento nella tradizione” ha onorato la memoria di questi caduti e rispolverato un tragico episodio di storia locale poco noto fino a qualche tempo fa. Un dramma consumatosi nei pressi di villa Soderini Drigo, sul monte del Supplicio, dove il 2 febbraio del 1797 quattro misquilesi e un romanese vennero catturati e giustiziati solo per aver tentato di difendere le proprie case dalle razzie dei soldati. Si trattava di Orso Baldissera, di 33 anni, Giuseppe Fontana, 34enne, Francesco Guadagnin, 60 anni, Andrea Polo, 48 anni, e suo figlio Sgualdo, appena diciottenne. La vicenda è stata rievocata, giovedì scorso in municipio, nell'ambito di un incontro pubblico con lo studioso ed ex assessore regionale Ettore Beggiato. Sabato mattina invece l'esecutivo ha dato appuntamento a tutti i cittadini al santuario della Madonna dell'Acqua, poco distante da Villa Drigo. Qui mons. Manuel Fabris ha celebrato una messa di suffragio, seguita poi da una sfilata storica a cui hanno partecipato le delegazioni del Primo Reggimento Veneto Real e degli Schutzen tirolesi con divise e armi d'epoca. Il corteo si è fermato nel piazzale adiacente al ristorante Malga Rossa, davanti al monumento del Cannone della Prima guerra mondiale: sito che ha ospitato l'alzabandiera, la resa degli onori ai caduti e i discorsi ufficiali. Presenti anche i rappresentanti delle amministrazioni di San Zenone e di Borso. «È stata un'occasione per rendere onore ai caduti di tutte le guerre e di tutte le bandiere – ha ricordato l’assessore alla cultura Gianluca Donanzan -. Questo percorso culturale proseguirà anche in futuro, magari con la realizzazione di un opuscolo informativo per gli alunni delle scuole elementari e medie». • C.Z. © RIPRODUZIONE RISERVATA

