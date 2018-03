In Duomo l’addio alla Bonfanti «Una vita di umiltà e coraggio»

«Non ho più tempo per le mie creazioni. Il sole non riscalda più le mie mani». È una delle ultime frasi pronunciate sul letto d’ospedale da Renata Bonfanti, mentre guardava fuori dalla finestra e assorbiva gli ultimi colori della sua vita. Una vita dedicata alla bellezza, alla passione per l’arte, alla perenne ricerca di una nuova creazione con la quale donare un po’ di colore al mondo, sempre un po’di colore in più. Così hanno voluto ricordarla ieri i parenti, gli amici, i collaboratori del laboratorio di Mussolente. Il funerale dell’artista del telaio deceduta mercoledì scorso all’età di 88 anni si è svolto nel Duomo di Santa Maria in Colle e ha chiamato a raccolta una folla commossa, istituzioni comprese. La cerimonia è stata semplice, molto intima ma allo stesso tempo molto toccante, con una grande partecipazione. Presente, tra gli altri, il sindaco di Bassano Riccardo Poletto. Anche l’ex primo cittadino Stefano Cimatti ha voluto dimostrare la vicinanza alla famiglia. Nell’omelia, don Enrico ha ricordato la grande forza d’animo dell’artista, che ha saputo fronteggiare per tutta la vita gli effetti di una malattia che da piccola ne aveva debilitato il fisico, rendendolo più fragile. «La malattia ha toccato in modo molto forte Renata da giovane - ha raccontato il parroco di San Vito -. Ciò non le ha impedito comunque di credere in se stessa. Proprio per la sua conoscenza della sofferenza, ha sempre avuto una grande attenzione verso i più deboli e un grande affetto per l’Anffas. Lei per prima ha conosciuto la difficoltà, ma non ha mai rinunciato al suo lavoro, tanto che lavorava sul telaio anche dal letto. Aveva la capacità di guardare avanti e nessuna intenzione di farsi commiserare». Toccanti poi i ricordi dei parenti. «Le tue opere sono sinfonia di immagini, contrappunti di pensieri - ha detto il cognato Alceo Pegoraro -. La tua vita è stata un esempio di umiltà ed onesta». «Non appartenevi a questo mondo - il pensiero del nipote Francesco Bonfanti -. Hai lottato contro le difficoltà, anche fisiche, della vita. Avevi un pensiero e un sorriso per tutti e sei riuscita a riempire il mondo di colori». Anche i dipendenti del laboratorio hanno voluto ringraziare Renata Bonfanti per i suoi insegnamenti e per la sua grande umanità. Lo stesso ha voluto fare il sindaco di Bassano Poletto, che ha espresso le condoglianze alla famiglia a nome di tutto il comprensorio bassanese. «Tutto il territorio ha avuto tanto da Renata Bonfanti - ha detto il primo cittadino -. È stata una vera e propria interprete della bellezza. Non c’è stato angolo di mondo dove lei non abbia catturato bellezza per poi riprodurla». •

Enrico Saretta