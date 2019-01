Il presepe di Scotton Attrazione da Eger

Natale è ormai passato ma c'è tempo ancora sin quasi alla fine del mese per ammirare il grande presepe artistico allestito da Antonio Scotton all'interno dell'ex stabilimento tessile Eger di Mussolente. Inaugurata all'inizio dell'Avvento, questa straordinaria ricostruzione della Betlemme di duemila anni fa, realizzata dall'elettricista misquilese grazie all'ospitalità della famiglia Eger, al supporto delle categorie economiche locali e al patrocinio dell'Amministrazione comunale – in paese è da sempre una delle principali attrazioni del periodo delle Festività. Con i suoi personaggi animati, con i suoi giochi di luce e con particolari e scorci sempre nuovi, il presepe di Scotton ogni anno riesce infatti a sorprendere e ad incantare visitatori grandi e piccoli e anche per questa nuova edizione, per la spettacolarità del colpo d'occhio e la minuzia nella cura di ogni particolare, è stato inserito nel circuito della Strada dei presepi: un itinerario proposto dall'Unpli e che tocca tutte le sette Province del Veneto. La ricostruzione della natività è accessibile ai visitatori dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 tutti i giorni sino a domenica e poi il 12, 13, 19 e il 20 gennaio. L'ingresso è libero. •

Caterina Zarpellon