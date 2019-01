«Il Grappa riserva biosfera Unesco»

Monte Grappa patrimonio dell'Unesco. Il Comune di Mussolente ci crede, tanto da fare da apripista agli altri Comuni vicentini chiamati a portare avanti la candidatura del Massiccio a “Riserva della Biosfera” dell’Unesco nell'ambito del Programma Mab (Man and Biosphere). La municipalità misquilese, posta ai confini tra Vicentino e Marca Trevigiana, è stata infatti la prima tra quelle vicentine coinvolte nel progetto ad approvare, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, la pre-adesione ad un percorso finalizzato a tutelare e a valorizzare la “montagna di casa” e i territori che ad essa fanno riferimento. Il Marchio di Riserva di Biosfera è nato infatti per preservare la biodiversità e la diversità culturale di alcuni particolari siti di elevato valore ambientale, storico e paesaggistico, promuovendone lo sviluppo economico sostenibile e fornendo supporto logistico ad attività di ricerca, educazione e formazione, anche attraverso l’adesione a reti europee e mondiali. Ad oggi nel mondo sono 686 le riserve di biosfera riconosciute: 17 di queste si trovano in Italia ma solo una, il Delta del Po, è in Veneto. La sfida, da qui al 2020, è far sì che anche il Monte Grappa entri in questa rosa. «Sul piatto – spiega Valentina Fietta, vicesindaco di Mussolente e presidente dell’Intesa programmatica d’area (Ipa) Terre di Asolo e Montegrappa - c’è una serie di vantaggi collaterali che rappresentano delle grandi opportunità, come la promozione del territorio e del turismo, soprattutto quello slow e di qualità, ma anche delle attività e dei prodotti locali». In tutto sono 25 i Comuni interessati, tra i quali i 13 dell’Ipa Terre di Asolo e Montegrappa. Fanno parte della squadra anche la maggior parte delle municipalità dell'Unione Feltrina e quelle dell’Unione Montana Valbrenta, con Arsiè e i Comuni vicentini di Cismon, Pove, Romano, San Nazario e Solagna, senza dimenticare le associazioni di categoria. «Tutti i Comuni trevigiani e gran parte di quelli feltrini hanno già approvato al pre-adesione alla candidatura -ricorda Fietta - e e lo stesso ha fatto Mussolente». Nelle prossime settimane toccherà agli altri Comuni vicentini. Entro maggio la candidatura dovrà poi essere sottoposta al Ministero e a maggio 2020 si dovrà completarla con un dossier che il Ministero sottoporrà all'Unesco entro settembre del prossimo anno. •

C.Z.