Cerimonia per le vittime delle truppe napoleoniche

Il passato rivive, a Mussolente, e la comunità fa memoria di una pagina dolorosa e a lungo dimenticata della storia locale. Oggi l'Amministrazione comunale e il Comitato per le Celebrazioni storiche della Milizia Veneta riproporranno una commemorazione ufficiale dedicata ai cinque compaesani ammazzati oltre duecento anni fa dai soldati delle truppe napoleoniche in una delle razzie durante la Campagna d'Italia. Era il 2 febbraio 1797 quando i contadini Orso Baldissera, Giuseppe Fontana, Francesco Guadagnin, Andrea e Sguardo Polo tentarono di difendere le proprie case dalle incursioni dell'esercito francese ma furono catturati nei pressi di villa Soderini (oggi Drigo) e lì fucilati. L'appuntamento è alle 10 al santuario della Madonna dell'Acqua, dove sarà celebrata una messa. Seguirà la sfilata storica dei figuranti del Primo Reggimento “Veneto Real”, che indosseranno la divisa della Serenissima e saranno accompagnati da una delegazione degli Schutzen aburgici. Il corteo si fermerà vicino Malga Rossa, al monumento, per l’omaggio ai Caduti. La celebrazione è organizzata in collaborazione con “Croce Reale – Rinnovamento nella tradizione”. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

C.Z.