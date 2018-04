Scatta l’operazione grandine

Il Marosticense prepara le difese contro le insidie dell’estate Oggi si apre ufficialmente la stagione “antigrandine” con la ricognizione e la prima accensione degli impianti dislocati sul territorio, tre a Marostica, due a Nove, altri tre tra Fara Vicentino, Molvena e Pianezze. Dal 2015 la difesa antigrandine è gestita direttamente dalla Protezione civile, dopo lo scioglimento della Comunità Montana dall’Astico al Brenta. La prima accensione dei cannoni antigrandine chiude un intenso anno di interventi di miglioria degli impianti. «Nel 2017 sono stati programmati e realizzati interventi nei sette impianti di sparo – spiega il responsabile della protezione civile dell’Unione Montana Marosticense Gioachino Testolin - ricollocando i pannelli fotovoltaici per ottenere una migliore resa nella produzione di energia necessaria ad alimentarli. É stato poi inserito nella gestione delle attivazioni anche il secondo impianto recentemente installato dal Comune di Nove». Con il bilancio delle attività del 2017, la Protezione civile marosticense si lascia alle spalle un altro anno di prezioso servizio per il territorio. Nel corso dell’anno sono state quattro le attivazioni delle procedure di emergenza, una per pericolo ghiaccio, una per la ricerca di una persona scomparsa e tre per nubifragio. Altri due interventi hanno richiesto l’ausilio della Protezione civile a supporto della polizia locale per il ripristino della viabilità a seguito di incidenti stradali che hanno comportato la chiusura di strade principali. Fondamentale il supporto alla polizia locale per garantire la sicurezza durante le numerose manifestazioni ed eventi, ben 32 in tutto nel 2017, nei Comuni convenzionati. L’anno scorso ha visto anche Marostica al centro di un importante esercitazione regionale che ha portato in città oltre 120 volontari fra quelli dell’Associazione nazionale carabinieri del Veneto e dei sei gruppi di volontario che fanno capo alla protezione civile dell’Unione. «É stata una due giorni di esercitazione molto intensa – spiega Testolin – un’importante occasione per confrontarci sulla preparazione dei diversi gruppi e rafforzare la capacità di fare squadra». Esclusi i momenti formativi, sono state complessivamente 39 le giornate che ha visto i volontari in azione con un impiego medio di quattro persone per circa cinque ore. Un importante traguardo raggiunto lo scorso anno è anche il completamento dell’aggiornamento dei piani di emergenza comunali. «Nel 2017 abbiamo concluso un lavoro durato anni – commenta Testolin - Ora i nuovi piani di emergenza della protezione civile sono in fase di approvazione». Da segnalare anche l’attività didattica svolta dalla protezione civile nelle scuole elementari e medie. Nel 2017 sono state 68 le ore trascorse con gli studenti. «É difficile – conclude Testolin - avvicinare i giovani al volontariato, attività che richiede impegno e dedizione. Per questo è fondamentale la nostra presenza nelle scuole». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Floriana Pigato