Nazionali di scacchi Le squadre scaligere tentano l’exploit

Si respira aria di primato al circolo scacchistico di Marostica. Con il quinto e ultimo turno di gioco si chiuderanno oggi le partite del 50° Campionato nazionale a squadre che ha visto il circolo impegnato con cinque formazioni. Dopo la promozione per le due più alte in categoria, Pizzato Elettrica Scacchi e Marostica 1, il circolo è determinato a compiere l’impresa. Il turno di oggi, infatti, potrebbe valere la vittoria del girone anche per Marostica Lasker, attualmente in serie C, e Marostica 2, in serie Promozione Veneto 1. Per entrambe l’importante partita si giocherà in casa, alle 14.30. La prima gareggerà contro Canal C Venezia. Sono convocati Dimitri Casciello, Andrea Marchini, Stefano Zulian, Renato Maragno e Giorgio Bonotto e Giovanni Munaretto come riserve. Marostica 2, invece, incontrerà Grifone Arzignano 3. Convocati Giuseppe Zanini, Alessandro Brotto, Sergio Bonollo, Giovanni Munaretto e Massimo Benacchio e Zanazzo Gino come riserve. Dopo quattro turni di gioco, le due formazioni scaligere si trovano in testa alla classifica del proprio girone, Marostica Lasker con 8 punti di squadra e 12,5 individuali e Marostica 2 con 6 punti di squadra e 13,5 individuali. Ultima fatica, oggi, anche per la squadra Marosticense, quinta in classifica nel girone regionale Promozione Veneto 1, che si scontrerà con Dlf Verona. Convocati Oscar Lioni, Paolo Meneghetti, Erik Bavaresco, Giacomo Mason e Dario Crestani. Le soddisfazioni al campionato nazionale non distraggono il circolo dagli impegni in città. In biblioteca continuano le lezioni di scacchi per gli under 18, mentre proseguono anche i corsi nelle scuole elementari del comprensorio. •

Floriana Pigato