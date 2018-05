MAROSTICA. Valeria Zanier sbaraglia le concorrenti e vince la corona alle ultime selezioni di Miss Italia che le permetterà di accedere alla finale regionale. La bella miss, originaria di Marostica, ha infatti sfilato alle passerelle del concorso nazionale appositamente allestite al centro commerciale Emisfero di Bassano convincendo la giuria e il folto pubblico intervenuto per assistere alle gare di bellezza in cui è così riuscita ad aggiudicarsi il titolo “Miss Emisfero Bassano”. Ventunenne, studentessa universitaria in scienze della comunicazione col sogno nel cassetto di diventare giornalista e presentatrice televisiva, ha dichiarato di aver partecipato a “Miss Italia” per mettersi in gioco e superare alcune sue insicurezze. Oltre a Valeria, i risultati hanno arriso anche ad un’altra bellezza berica. Sul podio, come seconda classificata, è salita anche la diciannovenne commessa di Sarcedo Arianna Borgo che è stata premiata con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza”. Grazie alla corona e alla fascia così ottenute entrambe le reginette vicentine potranno ora essere ammesse alle finali regionali venete che saranno in programma nel pieno dell’estate, tra luglio e agosto. Una trentina le miss che hanno gareggiato nelle classiche uscite presentate da Michele Cupitò nell’evento organizzato dalla direzione del centro acquisti in collaborazione con lo staff dell’agenzia Modashow.it di Paola Rizzotti, responsabile regionale del concorso. Al termine, sono state premiate con le altre fasce la ventiduenne impiegata veronese Anna Preto Martini di San Bonifacio, eletta “Miss Love’s Nature” terza e anche lei ammessa a partecipare alla finale regionale; la ventenne estetista veneziana Morena Montin, “Miss 4° Classificata”, e la ventiseienne rodigina Melissa Piombo, di Adria, microbiologa in un’azienda farmaceutica, “Miss Interflora”, quinta. Le prossime selezioni in Veneto si terranno venerdì a Padova in occasione della Fiera Campionaria, domenica 20 al centro commerciale Conè di Conegliano, Treviso, e domenica 27 maggio al centro commerciale Emisfero di Scorzè-Trebaseleghe. La partecipazione è gratuita. •

Matteo Guarda