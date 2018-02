Da Veneto Sviluppo spinta a Brenta Pcm

L’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan ha fatto visita alla Brenta Pcm, l’azienda di Molvena che recentemente è stata interessata da un’iniezione di capitali da parte della Finanziaria regionale Veneto Sviluppo. La Brenta Pcm è un’azienda leader a livello mondiale nell’automotive, settore altamente competitivo. L’entrata nel capitale sociale di Veneto Sviluppo, attraverso una quota di minoranza, potrà quindi aiutare la ditta a dispiegare tutte le proprie potenzialità. Ecco dunque che l’assessore regionale ha garantito tutto il suo sopporto. Presenti assieme a lei anche il direttore di Veneto Sviluppo Gianmarco Russo e il responsabile del Fondo di sviluppo Pmi Diego Tonietti, accolti dall’amministratore delegato della Brenta Pcm Daniele De Rosa. «La scelta di sostenerne la crescita e la capacità di presidio sui mercati internazionali con un’iniezione di capitale pubblico - afferma Donazzan - rientra nel disegno della Regione Veneto di promuovere le realtà capofila dei processi di filiera, con effetti benefici a cascata per tutto il tessuto di piccole e microimprese fornitrici e dell’indotto». Donazzan spiega quindi che la finanziaria Veneto Sviluppo non è più solo un veicolo di salvataggio per le realtà in crisi ma, «grazie alla diversificazione degli strumenti operativi e in particolare alla sua società di gestione del risparmio, gioca sempre più un ruolo di propulsione delle eccellenze aziendali». Questo nell’ottica di lavorare per la crescita e la valorizzazione della capacità produttiva dei segmenti più qualificati dell’industria regionale. Ecco quindi che Veneto Sviluppo gestisce un fondo di sviluppo per le piccole e medie imprese che ammonta a cinquanta milioni di euro. Gli investimenti sono quinquennali e nell’ordine di qualche milione di euro (da 2 a 7). Sono dedicati alle imprese che abbiano un fatturato compreso tra i 10 e 180 milioni di euro La Brenta Pcm è stata scelta per il suo potenziale di crescita. Di recente ha aperto una sede anche in Messico con un sistema di scambi di personale per la formazione. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Saretta