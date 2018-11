MAROSTICA. Il “Black Friday”, per il negozio di abbigliamento Porto di Mare, è stato particolarmente nero: nella tarda serata di venerdì una banda più che mai organizzata ha messo a segno una spaccata nella quale sono stati rubati circa 450 capi di abbigliamento di alta marca, tutti da uomo, per un bottino complessivo che supera i 120 mila euro. Hanno agito in meno di 4 minuti. Il titolare: «Sono stati dei “farmacisti”, sapevano esattamente cose prendere e dove, avevano calcolato i tempi al secondo, hanno preso solo la merce più pregiata».

L'allarme del negozio di via Montello, lungo la strada tra Bassano e Marostica, è scattato alle 23.17: i malviventi, almeno quattro, hanno sfondato la porta d'ingresso con un palo di cemento. In meno di 4 minuti, come testimoniato dalle immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza, hanno arraffato e caricato su due monovolumi capi di abbigliamento da uomo per un valore commerciale di almeno 120 mila euro. All'arrivo del titolare e dei carabinieri, arrivati nel giro di pochi minuti, la banda si era già dileguata. Il fatto che abbiano puntato solo al reparto maschile e che si siano concentrati solo su specifiche marche, non esclude l’ipotesi del colpo su commissione.

F.C.