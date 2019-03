Impegno, pace con la Lega e il centrodestra unito presenta oggi la Pavan

Alla fine anche Impegno per Bassano sale sul Carroccio. La civica di centrodestra, fino a ieri restìa ad adeguarsi al traino leghista, ha deciso di deporre le armi. Deve però fare i conti con i malumori del capogruppo Roberto Marin, che dichiara: «Mi impegnerò attivamente per la campagna elettorale ma non so se correrò alle elezioni». Una pace a metà, quindi: anche se senza il suo leader storico, Impegno per Bassano farà parte della coalizione e oggi parteciperà alla presentazione della candidata sindaco Elena Pavan. Ci saranno anche Forza Italia, Fratelli d’Italia e il gruppo Amo il Veneto di Elena Donazzan. L’appuntamento è per le 11.30 al brolo di Palazzo Bonaguro ma il tam tam sui social è già scattato al suono di hashtag come #Pavansindaco e slogan quali “Sicambia”. Impegno ha annunciato la sua partecipazione con una nota, dopo il voto dell’assemblea degli iscritti. «L’assemblea, in coerenza all’accordo siglato con gli altri gruppi di centrodestra il 6 aprile 2018 - si legge - ha deliberato a larga maggioranza la naturale conferma di partecipare alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio nella coalizione di centrodestra e di aderire alla proposta di candidatura promossa dalla stessa coalizione e individuata in Elena Pavan». Impegno non intende però fare da comprimario: «Consapevoli della necessità di imprimere all’Amministrazione della città una svolta profonda e duratura - afferma il gruppo - intendiamo dare un contributo serio e qualificato, con idee, progetti e persone, affinché Bassano recuperi l’orgoglio del passato, l’entusiasmo del presente e la fiducia nel proprio futuro». La lista respinge le illazioni che ritenevano il suo tergiversare provocato dalla mancata presa in considerazione della candidatura a sindaco di Roberto Marin. Innegabile, però, che l'indecisione di Marin sul partecipare o meno alle elezioni non lasci spazio ad altre interpretazioni se non a quella di una sua forte perplessità. «Giusto per sfatare un “mito” - sottolinea però il gruppo - non ci siamo preoccupati dei posti in giunta. In noi è forte e decisa è la volontà di tracciare delle linee guida che possano assicurare governabilità e una squadra di governo capace, con esperienza e professionalità. Tutto ciò è la base per una buona amministrazione, che non è né ideologica né partitica, non ha colore, ma è fatta di scelte per i bisogni concreti dei cittadini. La scelta è sostenuta dall'intenzione di fornire una sicurezza e un obiettivo alla città: un’evoluzione del modo di amministrare la città rispetto alla filosofia degli annunci vista in questi anni. Lo scopo è riportare l’entusiasmo di uno sguardo verso il futuro. Vogliamo inoltre portare nel Centrodestra unito la differenza che siamo, il nostro modo di intendere la politica cittadina e l’Amministrazione di Bassano». •

Enrico Saretta