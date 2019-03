BASSANO. Un docu-film sull’immigrazione che sarà proposto agli studenti di una scuola superiore di Bassano ha già fatto scattare la polemica da parte

dell’assessore veneto all’istruzione Elena Donzzzan. «Il rischio è di usare la materia Cittadinanza e Costituzione come pretesto per politicizzare a senso unico un tema complesso e protagonista del dibattito politico in modo parziale» afferma Donazzan, dicendo di aggiungersi alle proteste di alcuni genitori bassanesi. La pellicola, «Dove bisogna stare», di Daniele Gaglianone, è un’iniziativa promossa da Medici senza Frontiere.

La proiezione è organizzata da Comune di Bassano, Banca Etica, Casa a Colori. «Questo docufilm di parte - aggiunge Donazzan - mostra agli studenti solo una delle facce di ciò che la migrazione e l’accoglienza senza regole rappresentano per l’Italia e per gli altri Stati dell’Unione Europea». «Spero che la partecipazione a questo evento - conclude - possa essere rivista per non sottoporre i ragazzi e le scuole ad inutili strumentalizzazioni politiche».