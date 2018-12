Il piano del centrodestra La Pavan (Lega) sindaco Offerta da vice a Marin

Con la Lega di Salvini che vola nei sondaggi, tirava un’aria di festa l’altra sera all’aperitivo del Carroccio bassanese. Ufficialmente, l’iniziativa al “Sotto la Torre” di Piazza Garibaldi era organizzata per lo scambio degli auguri natalizi, ma è stata anche l’occasione per compattare il gruppo e lanciare la volata alle prossime elezioni. I big locali del partito c’erano tutti. A tessere le fila il segretario cittadino Roberto Gerin, voglioso di mettere un punto fermo sull’alleanza con gli altri gruppi di centrodestra, e cioè Impegno per Bassano, Forza Italia e Bassano ConGiunta. «Il candidato sindaco sarà della Lega - ha detto Gerin -. Sarebbe una follia non candidare un leghista, visto il momento che sta vivendo il nostro partito. Gli alleati sono d’accordo». Il piano procede anche se di alleati, l’altra sera, se ne sono ben visti ben pochi. È passato Roberto Marin di Impegno per Bassano per un saluto, ma si è trattenuto soltanto per pochi attimi. Il Carroccio tratta con “Impegno” proponendo proprio Marin come vicesindaco della coalizione. Il gruppo si è riservato una risposta. Quanto al ruolo di sindaco, la rosa dei nomi si è ridotta a uno soltanto. Anzi, una. Leghisti bene informati danno per sicura la candidatura di Elena Pavan, avvocato folgorata sulla via Marinali. È stata proprio la chiusura del tribunale, infatti, a spingerla a impegnarsi in politica e l’altra sera all’aperitivo proprio lei ha ricordato che quella per il Tribunale della Pedemontana sarà una battaglia su cui la Lega punterà comunque alle prossime elezioni. Si attende solo l’ufficializzazione della candidatura di colei che punta a diventare il primo sindaco donna della storia di Bassano. L’intenzione è di lanciarla ai primi di gennaio, quando il presidente del Veneto Luca Zaia verrà in città per inaugurare la sede del Carroccio in via Campo Marzio. Ripensamenti dell’ultima ora? Possibili, ma improbabili. C’è chi non ha ancora messo nel cassetto la candidatura di Nicola Finco, capogruppo in Consiglio regionale. Il segretario Gerin, invece, ha fatto un passo indietro ed è concentrato nei rapporti con gli alleati. Cordiali, ma non semplici. Gli accordi in anticipo non piacciono a tutti, ed è un aspetto che tiene alta la tensione tra Lega e Impegno. Alla lista civica viene riconosciuto un ruolo fondamentale nelle larghe intese nel centrodestra, ma la proposta di Marin vicesindaco dev’essere ancora metabolizzata. Inoltre una parte dello schieramento preferirebbe decidere la Giunta già prima delle elezioni, cosa che in casa Lega non apprezzano particolarmente. L’altra sera a brindare con il Carroccio c’erano pure Mara e Tamara Bizzotto. Per quest’ultima si prospetta un futuro in Regione se l’attuale presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti dovesse prendere la volata verso Bruxelles dopo le elezioni europee del prossimo anno: la Bizzotto subentrerebbe come prima dei non eletti. Quanto all’alleanza, restano da valutare ancora i ruoli di Forza Italia, con Mariano Scotton, e Bassano Congiunta. E anche del nuovo gruppo Rinascita 2019. Alcuni suoi esponenti si sono presentati all’aperitivo, mentre non si sono visti membri del neonato circolo territoriale di Fratelli D’Italia. Ad oggi, questi ultimi difficilmente rientrerebbero nell’alleanza. Più facile che cerchino accordi con l’assessore regionale Elena Donazzan e con il suo pupillo, il presidente degli artigiani Sandro Venzo, che ha dichiarato più volte la volontà di candidarsi. •

Enrico Saretta