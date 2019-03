Il maxiconcorso per tre Ulss sforna 1.600 infermieri

Dopo quasi tre mesi di prove impegnative, il maxi concorso valido per ben tre Ulss ha sfornato quasi 1600 infermieri pronti per eventuali assunzioni negli ospedali San Bassiano e Santorso, ma anche al San Bortolo di Vicenza e nel Bellunese. Si è conclusa nei giorni scorsi la super-selezione per le nuove graduatorie degli infermieri, interamente gestita dall’Ulss 7 Pedemontana: hanno partecipato oltre tremila candidati, provenienti da tutta Italia, isole comprese, che hanno raggiunto il Veneto anche con interi pullman organizzati apposta per l’occasione. Un lavoro immenso per le commissioni, impegnate a Padova, sede dei test di selezione, già dallo scorso 8 gennaio. Il concorso ha “promosso” un totale di 1593 nuovi infermieri, ritenuti idonei per le tre diverse aziende sanitarie: 532 sono entrati nella graduatoria dell’Ulss 7 Pedemontana, 528 sono rientrati nelle graduatorie dell’Ulss 8 Berica, 533 per l’Ulss 1 Dolomiti. Al bando avevano risposto in 3.184. Sono stati 1.865i candidati che si sono poi effettivamente presentanti alla prima prova scritta di selezione, superata da 1.743 partecipanti. Nei primi test i candidati sono stati impegnati in 30 quiz a risposta multipla, che spaziavano attraverso tutti gli argomenti delle materie fondamentali. Di questi, 1.733 hanno superato la successiva prova pratica, anche questa con la formula dello scritto, con domande sulle medicazioni, sulle corrette dosi di farmaci da somministrare per le diverse patologie, sulle varie terapie e forme di assistenza al paziente. I quattro componenti della commissione, tutti dell’Ulss 7 Pedemontana, hanno quindi proceduto con l’organizzazione della terza e ultima prova di selezione - il colloquio orale - che si è protratta per quasi due mesi a partire dal 28 gennaio, al ritmo di 70 candidati al giorno. Alla fine gli infermieri risultati idonei sono stati suddivisi in tre graduatorie distinte - una per ciascuna azienda socio-sanitaria - sulla base delle preferenze indicate dai candidati. «Con la creazione di questa graduatoria - ha commentato il commissario e direttore degenerale dell’Ulss 7 Bortolo Simoni - superiamo quello che era un ostacolo importante per l’assunzione di nuovi infermieri, visto che non potevamo contare in precedenza su una nostra graduatoria. Ora confido che sia più semplice e veloce procedere con il rafforzamento dei nostri organici. Desidero ringraziare chi in questi mesi ha fatto parte della commissione, gestendo una selezione così impegnativa in tempi brevi considerando il numero di candidati». •

Francesca Cavedagna