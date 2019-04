Dietrofront sull’ospedale La Lanzarin ai sindaci: «Salvi reparti e primari»

L’assessore regionale Manuela Lanzarin rassicura i sindaci, e con loro il territorio, che il San Bassiano non sarà depotenziato. Resta però il problema della carenza di personale, visto che l’Ulss 7 accusa la mancanza di un centinaio di medici. Mobilitazione massima ieri a Bassano per le sorti dell’ospedale cittadino. Incontri si sono susseguiti per tutto il giorno, a partire dalle 9, quando l’assessore alla Sanità del Veneto ha incontrato i sindaci del comprensorio nella sede della direzione generale dell’ospedale. A tutti loro Lanzarin ha garantito che i reparti sinora ritenuti a rischio tagli, e quindi Emodinamica d’urgenza, il primariato di Oncologia e il reparto di Psichiatria, non saranno toccati. «Ho dato assicurazioni circa il mantenimento del primariato di Oncologia e del servizio di Emodinamica h24, che resterà anche all’ospedale di Santorso - ha dichiarato l’assessore regionale -. Lo stesso vale per i posti letto di Psichiatra, che saranno mantenuti. Da parte mia c’è sempre stata la massima disponibilità. A breve inizieranno i lavori della Quinta commissione della Regione e le audizioni dei rappresentanti del territorio». Audizione alla quale, per il Bassanese, parteciperà il sindaco Poletto, che dovrà presentare le istanze di tutto il comprensorio ai consiglieri regionali. Altro ruolo fondamentale, però, lo avrà la direzione generale dell’ospedale, e quindi il dottor Bortolo Simoni. «Sarà la direzione a trovare il modo di attivare al meglio i servizi e i reparti che saranno mantenuti - ha affermato infatti Lanzarin -. Fermo restando che anche per il San Bassiano, come per il resto degli ospedali del Veneto, c’è una grande carenza di medici». Il problema non sarebbe nemmeno tanto la disponibilità di posti letto, che comunque nelle ultime schede per il San Bassiano sono stati ridotti da 402 a 368, ma il fatto che non ci siano medici a sufficienza per sostenere i carichi di lavoro. «Oggi più che mai soffriamo di una grave carenza di personale - ha riferito Lanzarin - alla quale la Regione sta facendo fronte con i concorsi. Le ultime stime indicano una mancanza di circa cento medici tra l’ospedale di Santorso e quello di Bassano». Dal punto di vista politico, all’assessore non è piaciuta la piega che ha preso il dibattito sul San Bassiano. La petizione promossa dal candidato sindaco del centrosinistra Angelo Vernillo, che ha superato le 7mila firme, non le sia andata giù, come pure diverse altre prese di posizione. «Mi dispiace molto che qualcuno abbia strumentalizzato politicamente questa situazione - ha detto -. Non si gioca sulla salute dei cittadini». La direzione dell’ospedale ha preferito non commentare l’esito dell’incontro con Lanzarin, al quale il direttore Simoni ha comunque partecipato: «Si è trattato di una riunione per la programmazione ospedaliera», si è limitato a dire Simoni, consapevole del difficile compito che lo aspetta una volta che le schede saranno approvate. Anche i rappresentanti delle categorie economiche cittadine avevano chiesto di partecipare all’incontro al San Bassiano. Richiesta respinta. Per metterli al corrente di quanto accaduto, il sindaco Poletto li ha comunque convocati in municipio a fine mattinata. In serata, infine, Poletto ha incontrato i rappresentanti dei quartieri. •

Enrico Saretta