«Contabile dei clan? Mia figlia è stata rovinata dall’amore per il marito»

«Mia figlia è stata traviata e mi dispiace molto». Parla la mamma di Michela Basso, arrestata con il marito Girolamo Arena a Fossalta di Piave nei giorni scorsi nella maxi-operazione contro la camorra veneta. Secondo l’accusa la giovane donna teneva i conti del clan. La signora Sabrina ci riceve nella cucina della propria abitazione in via Marconi a Granella di Tezze. «Per questa nostra figlia - aggiunge, quasi rassegnata - io e mio marito abbiamo dato tanto. Tutto è nato quando ha conosciuto quello che poi è diventato suo marito, Girolamo, detto Gino, mentre andava a scuola in treno, all’Ipssar Maffioli di Castelfranco Veneto. Lui l’ha subito affascinata e lei ha iniziato a credergli, perdendosi tra le sue parole nonostante noi le raccomandassimo prudenza. Inutile: era soggiogata. A un certo punto, visto che lui comunque frequentava nostra figlia, abbiamo fatto tutto il possibile per aiutarlo a sistemarsi qui in paese, dandogli pure la residenza. Ma non era stabile. Dopo appena un mese lasciò il lavoro che gli avevamo trovato. Poco dopo nacque il loro primo figlio. Michela non era ancora maggiorenne, terminò ugualmente la scuola». Accanto alla mamma, il figlio maggiore che sta aiutando i genitori in questi giorni drammatici. Il papà Alessandro è fuori casa, il figlio minore a scuola. Una famiglia umile e sincera, stimata da tutti i concittadini, molto presente nella comunità. «Proprio mio figlio più piccolo ha sofferto molto – aggiunge la signora Sabrina – perché Michela, per lui, era come una mamma. Le è molto legato». Per aiutare la figlia si erano anche rivolti a psicologi, alle forze dell’ordine e a varie istituzioni «Ci rispondevano di non preoccuparci, perché tanto un giorno nostra figlia sarebbe tornata. Abbiamo lasciato perdere, cercando però di mantenere con lei i rapporti. Dovevamo tornare a vivere anche noi. Ma quando, nel 2009, col nostro nipotino, si trasferirono a Fossalta di Piave, non l’abbiamo più sentita per quasi quattro anni». Nel frattenpo nacque un altro figlio. Successivamente, un’amica aiutò i Basso a ritrovare Michela grazie ai social. «Quando nel 2013 Gino finì in carcere per un altro dei suoi soliti guai, Michela aveva pensato di tornare a casa - continua Sabrina -. Le dicevamo che doveva stare tranquilla, che per lei noi c’eravamo sempre. Non è servito. L’ultima volta che l’abbiamno vista è stato a Natale, quando ci ha raggiunti con i nipotini. Lei da sola. Lui, per noi, non esiste più da tempo, non vogliamo più soffrire». «Il personaggio era strano – continua Sabrina –. Abbiamo insegnato ai nostri tre figli che, per ottenere anche una piccola cosa, bisognava impegnarsi per averla: ecco perché Michela lavorava e studiava. Ma lui no, la raggiungeva anche al suo posto di lavoro e iniziava a creare noie finché ha lasciato anche quello». Finalmente arrivati alla pensione, i coniugi Basso si ritrovano ora ad avere altri pensieri. «Siamo uniti – conclude la mamma – per pensare solo ai nipotini. Loro ci danno la voglia di reagire». •

Elena Rancan