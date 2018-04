Cercasi candidato Inviti a Bottecchia e a Carlo Brunetti

Il centrodestra di Bassano cerca un leader? Il primo nome proposto è quello dell’ex assessore Giuseppe Bottecchia. Manca più di un anno alle elezioni amministrative, ma in città il mondo politico è già in fermento. Ma se il centrodestra ha appena presentato la sua coalizione, qualcosa si muove anche nell’area centrista, con delle avances nei confronti dell’imprenditore Carlo Brunetti. Ma procediamo con ordine. Dalle parti del centrodestra, l’avvocato Giovanni Greco, storico fondatore della sezione cittadina di Forza Italia e oggi nel movimento Energie per l’Italia, da esterno propone ai gruppi della neocoalizione una figura a suo parere in grado di fungere da “padre nobile” per fare sintesi e trovare un candidato sindaco che possa guidare Impegno per Bassano, Forza Italia, Lega Nord e Bassano ConGiunta alla vittoria. Si tratta di Giuseppe Bottecchia, figura di spicco all’epoca della seconda Amministrazione Bizzotto. «Credo che l’ex assessore all’urbanistica possa essere la persona giusta per riunire tutte le anime del centrodestra attorno a un tavolo e aiutarle a trovare il candidato ideale - afferma Greco -. Bisogna scongiurare il rischio che Bassano faccia la fine di Vicenza, dove si è litigato senza trovare una soluzione». «L’ex assessore ha portato avanti anche la fusione della banca di Marostica con la Popolare dell’Alto Adige - ricorda l’avvocato -: le sue qualità di mediatore sono quindi note. Potrebbe essere lui l’asso nella manica. E magari non soltanto come “federatore”, ma, in caso di necessità, pure quale candidato sindaco egli stesso. L’importante comunque è che il centrodestra sia unito e che non dimentichi di coinvolgere anche altre figure di prim’ordine che appartengono alla sua storia, vedi Dino Secco. Soltanto così si riuscirà a vincere. Dopo dieci anni di Amministrazioni inconsistenti, è tempo che Bassano si riappropri della propria leadership territoriale». Risulta che Bottecchia sia stato informato dell’endorsement di Greco e che si stia muovendo per prendere i primi contatti. Chi invece è già stato contattato e invitato esplicitamente a scendere in campo è il noto imprenditore Carlo Brunetti. A lui si sono rivolti esponenti delle forze centriste che starebbero cercando di radunare consensi intorno a un progetto “civico” in grado di prescindere da coloritura politiche targate Pd o blocco di centrodestra. Tuttavia la risposta per ora è stata negativa anche se non definitiva. Interpellato dal Giornale di Vicenza, infatti, Brunetti liquida l’argomento con poche parole: «Richieste per una mia eventuale candidatura mi sono arrivate da più parti - conferma - ma al momento sono maggiormente propenso a non impegnarmi politicamente. Non ho quindi preso alcun impegno. Ovviamente, non c’è ancora nulla di deciso o di definito. Mi sto comunque interessando per capire cosa accadrà da qui a un anno». E’ possibile che il nuovo fronte attenda di conoscere le decisioni sull’eventuale ricandidatura del sindaco Poletto. •

Enrico Saretta