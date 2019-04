Ex maresciallo dell’aeronautica Abitava in città

Gaudenzio Cherubin era stato nell’aeronautica militare e aveva lavorato all'aeroporto di Istrana, anche sui famosi F104. Appassionato di volo da moltissimi anni, era iscritto al club di Cassola e pilotava il suo ultraleggero Asso VI. Ieri per far piacere a un amico s'era messo ai comandi del Tecnam Sierra P 2002, trovando la morte. Gli amici e i colleghi lo ricordano anche per la passione che nutriva per il turismo. Con loro aveva girato tutta l'Italia. Non mancava ovviamente anche ai diversi raduni. Spesso volava in Friuli e di recente era stato a Sassuolo. La vittima aveva partecipato all'inizio degli anni 2000 pure al gemellaggio con i colleghi di Caerano San Marco e di un club francese, in una cittadina, Boissis Le Roi, a circa 40 chilometri da Parigi. Gaudenzio Cherubin era per tutti un amico ed era sempre presente sempre anche agli incontri organizzati per le famiglie dei soci. © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.Z.