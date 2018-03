Auto si schianta contro il guard-rail

Lucio Zonta Si schianta contro la cuspide del guard rail all'altezza di una delle uscite della superstrada Valsugana e la barriera s'incunea nell'abitacolo, ferendo in modo molto serio il conducente e distruggendo l’auto. Nonostante la spaventosa dinamica dell'incidente, il protagonista A.C., 39 anni, di Schiavon, non sembra essere in pericolo di vita. All'uomo sono state diagnosticate fratture al volto e un trauma toracico: ricoverato in rianimazione, la situazione sarebbe sotto controllo. Lo schianto si è verificato verso le due e mezzo della notte tra sabato e ieri. Il conducente, alla guida di una Alfa Romeo Giulietta, stava percorrendo la superstrada da Trento verso Rosà quando, secondo le prime informazioni, avrebbe iniziato la manovra per uscire dalla Valsugana allo svincolo di Cassola. Per cause in via di accertamento, la Giulietta è finita contro la cuspide posta per indicare e delimitare appunto la corsia che porta verso Cassola. Nel tremendo impatto, nell'abitacolo è penetrata parte del guard-rail, impedendo qualsiasi possibilità di movimento al conducente, che nonostante le lesioni riportate alla testa era cosciente quando sono arrivati soccorsi. È stato allertato il 118 e sul posto, con i sanitari del San Bassiano, sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco e la polizia. Ad estrarre il ferito dalle lamiere accartocciate sono stati proprio i pompieri. I sanitari hanno quindi prestato sul posto le prime cure ad A.C., il quale è stato successivamente trasportato all'ospedale di Bassano per i successivi accertamenti, al termine di quali è stata stilata la diagnosi. Una volta valutate le lesioni, i medici hanno deciso di ricoverare il paziente nell'unità di terapia intensiva. In seguito all'impatto tra l'auto e il manufatto, per alcune decine di metri l'asfalto della Valsugana, in quel tratto di competenza della Regione Veneto, è stata invasa dai detriti della Giulietta e del guard rail. Per ripristinare la viabilità sono stati allertati gli addetti della ditta Comac di Romano d'Ezzelino. La viabilità è stata ripristinata dopo un paio d'ore dall'incidente. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia del commissariato di Bassano. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lucio Zonta