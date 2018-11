VICENZA. La Fondazione Only The Brave e Renzo Rosso hanno presentato una denuncia-querela nei confronti dei membri del Coordinamento IRIS, che riunisce associazioni venete per i diritti delle donne, in seguito alla diffusione di un comunicato dello stesso Coordinamento sull'iniziativa di LR Vicenza Calcio "Ball Girls", che ha coinvolto le ragazze di una squadra giovanile di volley vicentina a bordo campo, con l'intento di valorizzare le realtà sportive della città.

«Non si è potuto soprassedere rispetto alla diffusione di un documento dal carattere chiaramente diffamatorio, contenente omissioni e informazioni false e orientato al precipuo fine di screditare e di svilire la Fondazione e Renzo Rosso che, viceversa, portano avanti da anni iniziative solidaristiche in vari ambiti di interesse sociale, nonché in tema di tutela delle donne» riporta la nota diffusa dal vicepresidente della Fondazione Only The Brave, Arianna Alessi.

«Le circostanze addotte nel comunicato - tra le quali che l’attività svolta a favore delle donne vittime di violenza sarebbe condotta con modalità illegittime e per mera ostentazione di denaro - non corrispondono a verità, e potevano essere appurate facilmente anche solo osservando la pluralità di attività portate avanti dalla Fondazione e dal Fondatore» prosegue il comunicato, che prosegue precisando «Da 10 anni la fondazione Only The Brave e il suo presidente Renzo Rosso sostengono innumerevoli iniziative sociali a livello locale, nazionale e internazionale. Per citare solo alcuni esempi, in India e in Cambogia accogliamo bambini e bambine vittime del traffico umano e di sfruttamento sessuale in strutture protette, offrendo loro educazione e formazione, oltre a una struttura sicura dove trovare conforto; agiamo in zone colpite da catastrofi naturali anche in Italia, rendendo possibili prestiti a famiglie e piccole/medio imprese e, di recente, con la ricostruzione di una scuola distrutta dal terremoto del 2016».

«Nel territorio vicentino abbiamo attivato e finanziato tirocini lavorativi socialmente utili che negli ultimi anni hanno consentito di reintegrare un centinaio di persone disoccupate; promuoviamo programmi di prevenzione per gli studenti (migliaia solo nel Veneto) contro le dipendenze, contro la violenza di genere e contro il bullismo, oltre a tante altre attività.