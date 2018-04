«Vogliono chiudere la “Val Maron”»

«Sono passati quasi quattro mesi dalla firma della convenzione per il finanziamento del progetto di ammodernamento della stazione sciistica Val Maron, eppure ancora oggi non si sa alcunché sulla presentazione di studi di fattibilità o di avvio di progettazioni. Sono queste però le condizioni perché si possano riprendere le contrattazioni per una futura riapertura degli impianti sciistici eneghesi, altrimenti non se ne fa nulla». La società di gestione degli impianti di Val Maron, la Val Maron srl, preme ancora una volta sull'acceleratore nella speranza che l'Amministrazione comunale stia elaborando i progetti di ammodernamento della stazione sciistica, dopo la conferma dal parte della Regione Veneto dei 4,9 milioni di euro di finanziamento provenienti dai fondi di confine. «Si è perso troppo tempo nell’attribuire colpe piuttosto che creare qualcosa di concreto – commenta Maurizio Bizzotto, socio di maggioranza della Val Maron –. E le difficoltà finanziarie delle mie società, in particolare, sono state troppe volte usate per giustificare ritardi e mancanze. Ma la società Val Maron srl è solida, potendo contare su un capitale sociale di oltre un milione di euro, e con gli altri soci che hanno comunque un diritto di prelazione sulle mie quote qualora decidessi di uscirne. Nei 18 anni di gestione degli impianti, da parte nostra sono stati investiti milioni di euro per le sciovie, che sono ancora oggi di nostra proprietà, per l'elettrificazione e per l'illuminazione. E siamo ancora pronti a collaborare a fronte dell'illustrazione di un cronoprogramma progettuale che ci assicuri che le sciovie eneghesi sono ancora nell'interesse della politica e della comunità». La questione sta doventando annosa, e ciò nonostante il sindaco Fosco Cappellari nell’ultima intervista al nostro giornale abbia affermato che la questione è risolta. Risale a giugno dell'anno scorso, in particolare, una lettera redatta dalla società e indirizzata all'Amministrazione comunale, nella quale sono state chieste delle precise garanzie sulle intenzioni di portare avanti un progetto che la stessa società aveva elaborato in maniera preliminare, concependo nuovi impianti, nuove strutture di servizio (comprese le baite e le stazioni di monte e di valle) e il potenziamento dell'impianto di innevamento programmato. Una lettera che ad oggi, spiegano dalla società, non ha però ancora ricevuto una risposta ufficiale. Portando così la società Val Maron a temere che «le intenzioni siano altre e quindi che la chiusura degli impianti di Enego 2000, che quest’anno non hanno nemmeno aperto i battenti nonostante le buone nevicate già ad inizio stagione, diventerà definitiva». «Negli ultimi vent'anni – conclude Bizzotto – gli impianti di risalita sull'Altopiano sono passati da 72 a 28. Alcuni per mancanza di possibilità di sviluppo, altri per l’impossibilità di ammodernarsi. Noi non vorremmo questo per Enego 2000, ma senza avere la certezza di un futuro ammodernamento non si può nemmeno pretendere che continuiamo ad investire». Dal canto suo, il sindaco Cappellari fa il punto della situazione. «Le opere che saranno realizzate a Val Maron grazie ai fondi di confine saranno opere pubbliche e in quanto tale dovranno per legge essere messe a bando. La società Val Maron srl potrà essere certamente uno dei concorrenti, cosa che auspichiamo, ma non possiamo assicurare ora la gestione dei nuovi impianti a loro». «I tempi per la realizzazione del progetto non sono quelli sostenuti dalla Val Maron srl – prosegue il primo cittadino –: entro giugno l’unico nostro impegno è comunicare a Provincia e Regione la fattibilità dell’opera. Entro settembre i due enti dovranno confermare questa fattibilità e solo allora l’Amministrazione comunale potrà investire denaro proprio per la progettualità esecutiva. L’iter è lungo – conclude Cappellari – e secondo le nostre previsioni prima della primavera del prossimo anno sarà difficile vedere i primi lavori. E il gestore sarà deciso da un bando specifico. Per quanto riguarda la lettera inviata a giugno dalla Val Maron srl, c’era poco da rispondere: non c’erano richieste ma la comunicazione che per l’inverno 2017–18 non avrebbe aperto. Cosa di cui, a malincuore, abbiamo preso atto». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni