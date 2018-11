Verifiche dei danni con gli elicotteri

Sono iniziati ieri i sorvoli in elicottero sull’Altopiano di Avepa per valutare con precisione il danno al patrimonio boschivo. Le ricognizioni, che proseguiranno per tutta la settimana, servono a fotografare ogni zona colpita dal maltempo per permettere poi la parcellazione dei boschi e avviare un piano strutturato di esbosco e individuazione delle aree di accatastamento. Altri elicotteri, questa volta dell’Enel, stanno verificando le linee elettriche per cercare danni e potenziali situazioni che potrebbero provocare nuove interruzioni. Mentre si precede con l’analisi dall’alto dei boschi, le Amministrazioni comunali guardano già al rimboschimento. «Bisogna chiedersi quali boschi vogliamo dare ai nostri figli – considera l’ex comandante del Triveneto del Corpo forestale, Daniele Zovi –. Credo che dovremmo immaginare boschi migliori di quelli che c’erano: boschi con maggior biodiversità, più ricchi e più belli perché non più foreste monospecifiche di abete rosso. Non si può pensare a soluzioni facili e veloci e ci vorranno soldi, fatica e pazienza. Molti di noi non vedranno i nuovi boschi ma dobbiamo considerare questa calamità anche un’opportunità per prevedere radure per la fauna, pensare ad alberi e arbusti di bacche per richiamare uccelli e creare più varietà. Non sarà un ripopolamento solo di alberi ma anche di specie selvatiche». I boschi dell’Altopiano erano molto diversi nell’epoca pre-bellica. Oltre a essere meno estesi, predominava il faggio, c’erano betulle, larici, abeti bianchi e anche abeti rossi, ma in minor numero. Nel ripristino boschivo del Dopoguerra si è scelto l’abete rosso, che garantiva il rapido rilancio dell’economia attraverso la filiera del legname. «Oggi però – illustra – le esigenze e le economie sono cambiate, quindi perché non pensare a boschi di lattifoglie? Servirà anche più personale: in Veneto tra carabinieri forestali, tecnici del servizio forestale regionale e operai boschivi non si arriva a 500 persone. Sull’Altopiano la manutenzione dei boschi è fatta da 40 operai stagionali. Ora però c’è oltre mezzo milione di metri cubi di legname da esboscare, censire e commercializzare, ovvero più di 20 volte quello che annualmente si estraeva». Una delle soluzioni per conservare il legname e non sovraccaricare il mercato, sarebbe quello di togliere la corteccia e immergere i tronchi in acqua. La scarsità di acqua sull’Altopiano però esclude questa soluzione. «Il rischio è la diffusione di parassiti e marciume che deprezzeranno ulteriormente il legname – spiega Zovi –. Per evitare che questo enorme quantitativo di legna finisca per essere gestita da grossi gruppi internazionali, bisogna aiutare le nostre imprese ad acquistare macchinari avanzati. Anche la filiera del legno potrebbe essere recuperata aprendo nuove segherie che, negli anni, hanno chiuso perché troppo piccole e incapaci di reggere la competizione di Austria e Svezia». C’è chi ritiene che in alcune zone, in particolare la Piana di Marcesina, invece di rimboscare si potrebbero creare malghe e pascoli, che garantirebbero entrate a breve termine. «La normativa vigente però prevede il rimboschimento – conclude Zovi –: sta ai Comuni chiedere il cambio di destinazione, ma l’iter è comunque lungo e complesso; e poi nemmeno i pascoli crescono dall’oggi al domani». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni