«Una strategia per salvare la sanità»

Ancora un colpo di scena per la sanità altopianese, e non solo. Con Giorgio Roberti che lascia la direzione generale dell’Ulss 7 Pedemontana per assumere la direzione dell’Istituto Oncologico Veneto, un incarico assai prestigioso, resta da capire cosa potrà accadere sul fronte dei servizi sull’Altopiano. Sono numerose, infatti, le questioni sospese e anche piuttosto importanti su cui la direzione generale stava lavorando. Due in particolare sono di grande attualità: il completamento del nuovo polo ospedaliero, dopo la recente assegnazione di 7,7 milioni di euro da parte della Regione per l’allestimento delle sale operatorie e gli arredi, anche se il commissario Simoni ha assicurato che il nuovo polo resta una priorità; e la nomina del nuovo primario di ortopedia e l’assunzione di tre nuovi ortopedici. «La nomina temporanea dell’attuale direttore sanitario Bortolo Simoni a commissario dell’Ulss 7 dovrebbe garantire la continuità sulle procedure aperte», commenta il sindaco asiaghese Roberto Rigoni Stern, che recentemente non ha risparmiato critiche proprio alla direzione generale dell’Ulss 7. «L’auspicio – prosegue – è chiaramente che le procedure concorsuali volte alla nomina del nuovo direttore generale di Bassano, Santorso e Asiago siano celeri. Per quanto mi riguarda io spererei nella costituzione di un’unica Asl provinciale, così da poter distribuire al meglio le risorse economiche e quelle legate al personale. Proprio a fronte della pesante carenza di personale sanitario, ritengo uno spreco dedicare tanti medici a compiti amministrativi; con un unico dg forse verrebbero meno anche quelle disparità tra ospedali distanti magari solo pochi chilometri uno dall’altro ma appartenenti però a delle Ulss diverse». Nel frattempo a favore dell’ortopedia di Asiago si sono schierati anche il coordinatore provinciale del Tribunali del Malato, Lorenzo Signori, e il segretario regionale di Cittadinanzattiva, Giuseppe Cicciù. I due movimenti di tutela dei cittadini hanno sottolineato in un comunicato stampa come «il prossimo piano socio sanitario del Veneto definisce chiaramente che va salvaguardata la specificità del territorio montano e delle aree a bassa intensità abitativa, per garantire l’equo accesso di tutti i cittadini ai servizi». «Ad Asiago come nel Bellunese - indica Cicciù - invece si assiste allo spopolamento dei reparti senza che si intraveda una strategia che punti ad assicurare agli operatori sanitari e ai professionisti la garanzia di un sostegno organizzativo ed economico da un lato e ai cittadini il diritto all’accesso rapido ed efficace ai servizi ospedalieri e territoriali dall’altro». «Sull’Altopiano – prosegue poi Signori - con il pensionamento del primario si è assistito allo smantellamento dell’intero reparto. I medici rimasti hanno deciso di trasferirsi in altri ospedali e così un’area ad alta intensità turistica non vede assicurata l’offerta di adeguati servizi in ambito ortopedico. È stato indetto il bando per la copertura dei posti vacanti ma chiediamo alla direzione generale dell’Ulss 7 e ai responsabili regionali della Sanità che venga elaborata una strategia sul piano organizzativo e funzionale in coerenza con le ipotesi del nuovo piano socio-sanitario regionale». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni