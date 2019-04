Una mostra itinerante sui paesaggi terrazzati

Grazie alla collaborazione con l’associazione “TerrazziAMO”, Rotzo è presente alla mostra “Un mondo di paesaggi terrazzati” in occasione del IV Congresso mondiale dei paesaggi terrazzati alle Canarie. Titolo dell’esposisizione: “Territorio de terrazas y bancales 2019 re-encantar bancales”. La mostra itinerante è nata nel 2016 in occasione del III Congresso mondiale organizzato dalla Regione Veneto e dall’Alleanza mondiale paesaggi terrazzati – sezione Italia. Una rassegna di immagini sulla varietà e sulla bellezza dei paesaggi terrazzati nel mondo. «Da un po’ di tempo – spiega il vicesindaco Caterina Zancanaro - un sasso alla volta, anche col coinvolgimento dei bambini, la nostra comunità ha ripreso la cura dei muri a secco. Strategico, anche da un punto di vista di fruibilità turistica del paesaggio, è recuperare e riqualificare i percorsi di collegamento alle diverse realtà rurali del territorio». Il recupero consente di individuare possibili riutilizzi dei paesaggi terrazzati per produzioni antiche o conosciute o anche nuove (piccoli frutti, zafferano, erbe officinali). «Si tratta - spiega Zancanaro - di favorire la possibilità di operare sul territorio con un sostegno all’economia della comunità locale: fattorie didattiche, agriturismi, cooperative agricole e sociali». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.R.