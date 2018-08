“Una giornata da favola” per i bambini

Ha avuto, e non era certo impresa facile, ancora più successo di quello riscosso lo scorso anno, la seconda edizione di “Una giornata da favola”, l’iniziativa promossa dai commercianti eneghesi con il patrocinio del Comune, ma soprattutto con la collaborazione preziosa di tanti volontari, “capitanati” con brio da Monica Tenenti, un vulcano di idee e iniziative, con la capacità innata di riuscire a coinvolgere e far partecipare i cittadini nelle varie proposte per vivacizzare il paese. L’iniziativa, rivolta principalmente ai più piccoli, è riuscita però ad accontentare un po’ tutti, complice anche la bella giornata di sole e il clima decisamente piacevole: tanta tanta gente, con i bambini felici e i genitori contenti, si è aggirata così per il paese, trasformato per l’occasione in un colorato mondo da fiaba. Dal canto loro, gli esercizi commerciali addobbati con tanti palloncini colorati, grandi fiori variopinti e festoni di tulle hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più magica. Piazza San Marco è così diventata per un giorno un festoso parco giochi attrezzato di biciclettine, tricicli, automobiline a spinta, oltre che essere fornita di un distributore di zucchero filato e con angoli delimitati da gazebi e dedicati a vari laboratori, in cui i bambini venivano aiutati a sbizzarrirsi in diverse attività manuali, ma anche fantasiosamente “truccati” e acconciati. Una piantina preparata con cura illustrava le varie attività proposte, dando la possibilità a tutti di seguire un itinerario che permetteva di far visita alle streghe che facevano la “lissia“ nello spiazzo erboso a fianco della Torre Scaligera, per proseguire poi nel magico mondo del maghetto Harry Potter, riprodotto proprio all’interno della torre stessa, e addentrarsi quindi all’ombra del parco comunale dove Alice nel paese delle meraviglie fronteggiava una Regina di cuori magnificamente rappresentata. Non sono mancate poi Frozen e Biancaneve circondata dai suoi fidi nani, arrivando infine ad Heidi, circondata da oche e caprette vive e vegete, che hanno fatto davvero la gioia dei più piccoli e hanno rubato gli scatti dei fotografi. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossella Mocellin