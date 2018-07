Sull’Ortigara si rinnova la fede alpina

Un mare di penne nere tricolori e di tricolori ha lambito la cima dell’Ortigara per ricordare la tremenda battaglia del 1917 quando gli alpini di 18 battaglioni (assieme ai fanti del 4º Reggimento della Brigata Piemonte e ai bersaglieri del 9º Reggimento della Brigata Regina) scrissero pagine di storia che hanno portato le penne nere nella leggenda. Proprio per onorare l’immenso tributo di sangue dei Caduti, e le sofferenze di chi è riuscito comunque a ritornare a casa, l’Associazione nazionale alpini ogni anno invita tutti gli alpini d’Italia di recarsi in pellegrinaggio sul monte sacro agli alpini. Un invito che anche ieri è stato accolto da tanti alpini e dalle loro famiglie che hanno dapprima accostarsi alla Colonna Mozza per poi seguire la messa celebrata da don Rino Massella, cappellano della sezione di Verona, che ha ricordando l’importanza del commemorare. «E’ necessario per tenere vivi i valori che i nostri padri ci hanno insegnato – ha sottolineato - ma è ancora più importante pensare ai vivi, ad essere presenti dove c'è bisogno, a testimoniare questi valori con il fare». Tra le autorità presenti anche il comandante delle truppe alpine generale C.A. Claudio Berto. Particolarmente emozionato il generale Berto è tornato sul sacro monte da alpino dopo esserci stato da ragazzino. «Ritorno per onorare chi ci ha preceduto – è stato il commento del comandante alpino – ma anche per onorare chi oggi veste questa divisa e chi la vestirà domani. Possono esserci meno alpini oggi rispetto a qualche anno fa ma i valori che portate nel vostro cuore e l’orgoglio che esprimete quando indossate questo cappello è ben riposto anche nelle giovani generazioni alpine». Sabato sera il generale Berto, assieme al consiglio nazionale Ana, è stato ospite della sezione Monte Ortigara per una cena conviviale preparata dal gruppo alpini di Asiago. Per l’occasione a tutti i consiglieri è stato riservato un omaggio di una colonna mozza allegata alla preghiera dell’alpino quale testimonianza di appartenenza tutti alla stessa grande famiglia. «Siamo estremamente onorati di avere quale ospite illustre il generale Berto – ha dichiarato il capogruppo di Asiago, Bruno Cunico – È la prima volta che la nostra casa riceve il comandante delle truppe alpine e auspico che possa diventare una tradizione in occasione dell’Ortigara». Durante la cena il presidente sezionale Enzo Biasia ha fatto appello al presidente nazionale Sebastiano Favero e allo stesso generale Berto di farsi portavoce a Roma «per il conferimento della Medaglia d’oro al valore civile all’Altopiano. È una onorificenza che questa terra merita. Per i quattro anni di profugato. Per il coraggio e la determinazione degli altopianesi ritornati dopo la guerra per ricostruire i loro paesi, case, stalle; per riprendere a vivere. Ogni zolla di terra dell’Altopiano conserva una goccia di sangue o di sudore, una lacrima o un lamento dei tanti soldati venuti quassù a soffrire e a morire. Ben prima delle cerimonie ufficiali la gente altopianese ha commemorato questi soldati». •

Gerardo Rigoni