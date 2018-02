Sfiorati i meno 40 gradi a Campoluzzo

Neve e gelo siberiano nei prossimi giorni potrebbero colpire l’Italia. Sull’Altopiano, però, è già stato sfiorato il record assoluto di freddo. È successo in località Campoluzzo, il posto più freddo d’Italia dopo che ha scalzato in classifica la piana di Marcesina, che per anni ha mantenuto lo scettro di “circolo polare italiano”. La centralina dell’Arpav posta nella dolina di Campoluzzo, situata a 1768 metri, in prossimità del monte Lozze, nella zona dell’Ortigara, nella notte del 15 febbraio ha registrato –39.9 gradi. La colonnina di mercurio è scesa vicinissima al record assoluto di –40.3, registrato nel 2009, ben nove anni fa. Un primato che nei prossimi giorni potrebbe essere superato con l’arrivo di un fronte freddo. Dal 2007 l’Arpav Veneto, assieme al gruppo Meteo Triveneto, sta conducendo degli studi approfonditi sul microclima presente nelle depressioni carsiche tipiche delle montagne delle Prealpi. La particolare forma delle doline carsiche, protette dal vento, tendono a trattenere il freddo, che così si “deposita” sul fondo della conca. Nello stesso tempo il terreno nelle ore notturne continua a perdere il calore accumulato durante il giorno, soprattutto nelle notti con cielo sereno, provocando il fenomeno di questo freddo polare. Basta infatti uscire dalla dolina per riscontrare temperature di 10 o 20 gradi superiori a quelle riscontrate sul fondo della depressione. «A dire il vero forse il record è già stato superato, ma purtroppo c’è stato un guasto nella trasmissione dati – commenta Adriano Barbi, climatologo di Arpav Veneto –. C’è da dire che Campoluzzo è una zona molto particolare sia per conformità sia per l’orografia e il ristagno di aria fredda è pertanto accentuato. La Piana di Marcesina ha una morfologia similare, con depressioni nelle quali l’aria ristagna tanto più quando il suolo innevato. Chiaro però che i 400 metri di altitudine in più a Campoluzzo favoriscono temperature più basse, portando la località a balzare all’onore delle cronache invernali». Il freddo record, se non è stato superato negli ultimi giorni, potrebbe dunque essere battuto nei prossimi. Dopo una serie di piccole perturbazioni che hanno imbiancato ancora una volta gli abitati e lasciato altri 10 cm di neve fresca nelle zone più alte dell’Altopiano, infatti, verso la fine della settimana è previsto l’arrivo di una potente ondata di gelo che potrebbe far precipitare le temperature minime, anche nei paesi della conca centrale altopianese, addirittura fino ai - 25-30° C. Un tempo instabile che il gruppo locale di appassionati di meteorologia, Meteo Altopiano, prevede che proseguirà almeno fino a fine mese con piccole nevicate alternate a giorni con temperature che ritorneranno a scendere di parecchi gradi sotto la norma e resteranno su questi valori almeno fino a marzo. Naturalmente mancano ancora alcuni giorni e pertanto tutto può ancora succcedere, ma gli esperti al momento vedono con realismo questa eventualità. Un inverno che prosegue, quindi, e questo per la felicità degli sciatori che affollano gli impianti sciistici dell’Altopiano, che si prevede continueranno a trovare piste veloci e neve di ottima qualità anche nel mese di marzo. Al momento le condizioni sono davvero ideali, con impianti di risalita aperti in tutti i comprensori e piste innevate da 50-60 centimetri di neve battuta. Stessa situazione la stanno vivendo anche i centri fondo, dove la coltre di neve battuta sulle piste va dai 40 ai 60 cm. Piste tutte parte anche se alcune, per una normale rotazione dei percorsi onde permettere gli interventi di manutenzione, potrebbero risultare non accessibili durante i giorni infrasettimanali. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni