Sette incendi, allarme sul Rasta. «Dolosi»

Inferno sull’Altopiano. Ben sette incendi sono divampati in boschi e prati da mercoledì sera. Quelli più gravi sono scoppiati ad Asiago e a Roana quasi contemporaneamente, attorno alle 17.30 di ieri. RASTA. Il primo si è sviluppato sul monte Rasta, il colle che sovrasta l’abitato di Camporovere di Roana, con un fronte fuoco di quasi 700 metri. Testimoni hanno riferito ai vigili del fuoco di Asiago accorsi sul posto che, prima che la linea di fuoco si consolidasse, avevano visto «tre punti distinti di innesco» del rogo, facendo pensare all’«atto doloso di un piromane». Sospetto praticamente confermato quando un incendio è scoppiato in Val Giardini, sulle pendici del monte Zebio, in territorio di Asiago e a pochi metri dalla trincea ricostruita usata da Ermanno Olmi per il suo film “Torneranno i prati”. POMPIERI. Proprio per l'estensione dei due focolai sono state richiamate in servizio due squadre di vigili del fuoco di Asiago per dare man forte alla squadra di turno. Inoltre sono giunte due squadre di Schio e, visto il propagarsi delle fiamme, altre autobotti da vari distaccamenti della provincia. Sono state anche mobilitate le squadre antincendio boschivo della protezione civile regionale per aiutare i vigili del fuoco a domare gli incendi. Nessuna abitazione per ora è a rischio per il fuoco e non ci sono feriti. Le fiamme hanno distrutto parte dei boschi già devastati dal maltempo di fine ottobre. DOLOSI. «Non credo ci siano dubbi sul fatto che gli incendi sono stati provocati volutamente da qualche mente malata – commenta il presidente dell’Unione montana, Emanuele Munari –. È impossibile che un incendio scoppia da solo e tanto meno con un fronte fuoco come quello del monte Rasta o di Val Giardini. Appena spenti gli incendi vedremo di coordinarci noi sindaci con le forze dell’ordine per poter cercare di identificare l’autore. Stiamo rivivendo una situazione simile a quella di fine dicembre 2015, quando tutto l’Altopiano fu interessato per giorni da incendi boschivi». LUSIANA. Già nel primo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco erano stati chiamati per tre incendi di sterpaglie: due lungo la strada provinciale 62 a Lusiana e uno in un pascolo in contrada Zaibena, sopra Stoccareddo di Gallio. In questi ultimi casi le cause sono probabilmente da attribuire alla disattenzione dell’uomo, forse qualcuno che ha voluto bruciare delle sterpaglie e poi non è riuscito a controllare le fiamme alimentate dal forte vento che ha interessato tutto l’Altopiano. ROANA. Che fosse un periodo ad altro rischio, lo si era capito già dalla tarda serata di mercoledì sera, quando a Camporovere di Roana a Rotzo due roghi hanno interessato aree incolte per un migliaio di metri quadrati. Provocati probabilmente da una sigaretta gettata dall’auto o da petardi, gli incendi sono stati spenti senza difficoltà ma la bonifica ha richiesto del tempo. Proprio in questi giorni, tra l’altro, la Regione Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolo per incendi boschivi. «Sono vietate - scrive la protezione civile - tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate e comunque entro la distanza di cento metri dai medesimi terreni». I trasgressori rischiano sanzioni fino ai 10 mila euro. RAFFICHE. Un pericolo, quello degli incendi, favorito sia dalla siccità del periodo che dal forte vento di questi giorni, che ha inoltre fatto schiantare diversi alberi, già precari per il fortunale del 29 ottobre scorso. Le raffiche di 30–40 km all’ora, non bastasse, hanno provocato l’interruzione temporanea di alcuni impianti di risalita nella zona degli impianti trentini di Passo Vezzena, che ha causato qualche problema anche sugli impianti altopianesi. Senza però danni. «Sono giornate splendide e soleggiate quindi è comprensibile la voglia di frequentare l territorio – interviene ancora Munari –. Si consiglia quindi di avventurarsi nella natura in zone aperte, prive di alberi, in particolare abeti, che potrebbero cadere alla prima folata di vento. Per chi non conoscesse il territorio, gli uffici comunali e turistici sono a disposizione per illustrare i percorsi sicuri. Purtroppo questa situazione continuerà fino a primavera, quando gli alberi pericolanti saranno caduti». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni