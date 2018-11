Scoppia la pace per i fondi di confine

Non nemici ma stretti collaboratori per il bene di tutta la gente degli altipiani. È quanto sostiene Flavio Bertoldi, presidente di Lavarone Ski, dopo che alcuni giorni fa sulle pagine del Giornale di Vicenza aveva espresso riserve sull’utilizzo da parte dei Sette Comuni dei fondi di confine esclusivamente per l’ammodernamento degli impianti di risalita. Investimenti che Bertoldi aveva indicato come una possibile “minaccia” al lungo lavoro fatto dall’Altopiano di Folgaria e Lavarone per il rilancio turistico. «Non c’è assolutamente un nemico Asiago – precisa Bertoldi – non avrebbe alcun senso visto che esiste da anni una collaborazione per iniziative comuni a favore del turismo, in particolare invernale. Con le società impiantistiche dell’altopiano vicentino da tempo si propone uno skipass che consenta agli ospiti presenti sia nell'ambito di Asiago sia nei territori dell'Alpe Cimbra di poter accedere all'intera offerta sciistica presente. La collaborazione è presente anche su altri fronti con interventi di grande valenza come la ciclabile che unirà, quando completata, Asiago con Lavarone e Folgaria. Un progetto qualificante e di indubbio interesse turistico». «Ancora più di ieri ritengo che ci sia bisogno di collaborazioni riguardanti località confinanti – prosegue – per realizzare un prodotto turistico sempre più appetibile e non, al contrario, alzando barricate». Sulla questione invece degli ingenti investimenti che i Comuni altopianesi stanno compiendo sugli impianti di risalita utilizzando i fondi di confine Bertoldi spiega il perché dei suoi dubbi.«È mia convinzione che i fondi ex Odi, in quanto destinati allo sviluppo dei territori confinanti, non potevano fare a meno di un tavolo di confronto in cui erano presenti anche i Comuni trentini confinanti. Questa è una grande lacuna poIché potevano emergere idee condivise che andavano a migliorare le condizioni socio economiche delle popolazioni di entrambi i territori». «I lavori nella stazione sciistica delle Melette, come peraltro altri previsti a breve, sono finanziati in modo significativo da fondi della Provincia di Trento – illustra Bertoldi – Gli investimenti non necessariamente devono riguardare solo il comparto turistico e impianti di risalita ma anche ponendo attenzione ad altre necessità come strade, scuole e trasporti». «L’Altopiano, ovviamente, ha utilizzato a pieno titolo nel modo che riteneva più opportuno le risorse messe a disposizione dalla provincia di Trento – conclude – Ma l’ammodernamento degli impianti sciistici sarebbe stato più condiviso se fosse stato inserito in un progetto di medio termine di collegamento per esempio del Verena con quelli del versante trentino. Invece si è creata una situazione paradossale in cui la Provincia di Trento finanzia impianti sciistici staccati con una notevole quantità di risorse; abnormi rispetto anche agli aiuti finanziari concessi a Lavarone in trent’anni. Sta tutto qui la nostra constatazione relativa a questo intervento. La gestione di questi fondi ha creato una distorsione e l'augurio è che nel futuro, se ci saranno ancora risorse, possa esserci maggior condivisione finalizzata a un interesse comune. Le popolazioni montane incontrano sempre più reali difficoltà nel trovare opportunità lavorative per poter vivere nei propri territori e lo spopolamento è la minaccia più grande che incombe sul futuro. I fondi di confine, anche se spesi nei territori confinanti, rappresentano un’opportunità anche per le popolazioni trentine se la qualità dei progetti elaborati va nel senso auspicato». •

Gerardo Rigoni