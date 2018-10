Regione: «Sono 23 gli ettari edificabili»

La Regione Veneto “restituisce” 17 ettari di terreno potenzialmente edificabile al Comune di Roana, dopo che a luglio li aveva ridotti a soli 6 ettari rispetto ai 28 comunicati proprio dall’Amministrazione comunale. Da tempo la Regione sta lavorando verso un “consumo del suolo zero” e nel 2017 ha approvato una legge per raggiungere questo obiettivo entro il 2050, in conformità con quanto decretato pure dall’Unione Europea. Così, per definire quanto “consolidato urbano” ci fosse nel Veneto, a maggio la Regione ha avviato una sorta di censimento dei terreni ancora edificabili in ciascun Comune e in seguito ha definito una quantità massima di consumo di suolo, ripartendola tra ambiti sovracomunali omogenei. Una ridistribuzione che ha ridotto i terreni ancora edificabili a Roana e Lusiana da 20 ettari a 6 e a Foza da 13 ettari di consolidato urbano a 6 ettari. Ciò ha fatto molto discutere sull’Altopiano, come spiega il sindaco di Roana, Valentino Frigo: «I nostri paesi sono particolarmente sparsi sul territorio con tante contrade e frazioni, è chiaro quindi che il dato del consolidato urbano sia alto». Con una serie di controdeduzioni del Comune di Roana a dimostrazione che la quantità residua è compatibile anche “in riferimento alla “superficie agricola utilizzata trasformabile” prevista dal Piano di assetto, la Regione ha ricalcolato che la quantità massima di consumo di suolo ammessa a Roana a 23 ettari. Una decisione che non ha nulla a che fare con la serie di lottizzazioni approvata negli ultimi mesi dal Consiglio comunale roanese e che hanno fatto storcere il naso a qualcuno. «Sono piccole lottizzazioni che non necessariamente saranno poi realizzate – commenta il sindaco roanese Valentino Frigo –. Piuttosto stiamo lavorando con la Regione per ripensare l’urbanizzazione dei nostri paesi. Molti edifici del primo Dopoguerra sono in disuso perché collocati a ridosso delle strade e di fattezza non proprio di pregio. La gente oggi vuole altro. Noi vorremmo poter recuperare i volumi di queste case vecchie, “spostarli” in zone migliori e abbattere le case vecchie. Questo darebbe anche maggior respiro alle nostre frazioni “aprendo” le strade e permettendo il realizzo di marciapiedi e piazzette». Roana nel biennio 2016–17 ha “consumato” in realtà poca terra, circa 1,6 ettari, aumentando del 0,41% il consumo del suolo, come Gallio e Conco. Rotzo, Lusiana, Foza ed Enego non hanno invece registrato alcun uso del territorio mentre il capoluogo altopianese si trova a vestire la maglia nera di questa classifica stilata dall’Ispra. Asiago infatti nel biennio 2016–17 ha aumentato l’urbanizzazione di oltre 4 ettari, un incremento percentuale dello 0,71. «Il dato si spiega molto facilmente – commenta il sindaco asiaghese Roberto Rigoni Stern –: nel 2016 le case dell’area peep hanno iniziato ad essere abitate e quindi sono state inserite nelle mappe catastali. Dal 2004 il Pat, che abbiamo approvato contro tutto e tutti, ha applicato politiche che oggi sono la norma e da allora ad Asiago si è costruito sono per esigenze di prima casa dei residenti.Il prossimo piano degli interventi vedrà per esempio la riconversione di molti annessi rustici che saranno convertiti in casa per residenti». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni