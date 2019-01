«Regione sempre al fianco della montagna»

La Giunta regionale risponde duramente alle critiche del consigliere regionale Alessandra Moretti espresse durante un incontro nel municipio di Asiago. Moretti aveva dichiarato che l’attuale governo veneto aveva «voltato le spalle alla montagna veneta» perché durante le discussioni per il bilancio la maggioranza consigliare aveva bocciato un emendamento proposto dal gruppo consigliare Pd che destinava 70 milioni di euro per tre anni alle aree colpite dal maltempo di fine ottobre. Il governatore Luca Zaia, commissario delegato per gli interventi a seguito del maltempo, definisce le dichiarazioni della consigliere regionale «fuorvianti e frutto di mancanza di conoscenza dell’attività finora implementata dal soggetto attuatore». A nome della Giunta regionale Zaia spiega che a novembre, immediatamente dopo la calamità, sono stati organizzati alcuni incontri con i sindaci dell’Altopiano, «il primo tra tutti gli incontri con i Comuni veneti coinvolti» precisa, nel corso dei quali sono state condivise le criticità sollevate dagli enti locali in relazione agli schianti degli alberi e le prospettive di intervento future. Incontri e contatti che ancora oggi si svolgono quotidianamente. «Il 14 dicembre il soggetto attuatore ha inviato una nota all’Unione Montana – prosegue Zaia - chiedendo, al fine di consentire la tempestiva programmazione delle attività da implementare, di conoscere lo stato delle iniziative finora avviate dai Comuni in relazione agli schianti degli alberi chiedendo in particolare di conoscere i dettagli delle aste eventualmente indette dai sindaci». Nel documento regionale inviato alla Spettabile Reggenza la Regione ha anche illustrato di aver costituito, attraverso i vari vicecommissari, una filiera di aziende interessate alla gestione delle operazioni di raccolta e smaltimento del legname. Lo scopo era proprio quello di evitare che le aste andassero deserte. «La mancata indizione delle aste o il loro insuccesso non sono state solo la conseguenza di una incertezza legata alla mancanza di fondi da destinare alla pulizia del bosco – illustra Zaia - ma piuttosto della mancanza di coesione e di massa critica tra i Comuni. Il superamento di tale isolamento costituisce il presupposto per uscire dallo stato di crisi e l’obiettivo cui tendere per il futuro. Prova di ciò è che la prima asta aggiudicata organizzata il 22 dicembre ad Enego si è conclusa con l’aggiudicazione di 10 lotti di schianti, più di 70 mila metri cubi di legname, a prezzi superiori alla base d’asta costituendo uno stimolo per la collaborazione da parte dei sindaci che comincia ora a manifestarsi. La Regione ha subito avuto a cuore il tema del possibile danno economico ai bilanci comunali», dal togliere l’obbligo del reinvestimento dei ricavi della vendita del legname nel rimboschimento come inizialmente previsto. «In questo modo - conclude Zaia – i proventi della vendita del legname potranno essere reinvestiti in servizi ai cittadini da parte dei Comuni senza restrizioni». •

Gerardo Rigoni