«Questa medaglia è per la mia gente»

Applausi, tanta commozione, ringraziamenti e poi una grande festa. Sono gli ingredienti della serata che il Comune di Roana, assieme ad amici e tifosi, ha dedicato ala sua nuova medaglia olimpica Nicola Tumolero, che ammette di «Non riuscire ancora a realizzare che ho vinto il bronzo». Un titolo che Tumolero dedicato alla sua prima tifosa, nonna Margherita, e dalla famiglia, che lo ha sempre sostenuto. «Ma questa medaglia è per Roana, per la mia gente, per la Sportivi ghiaccio Roana e le Fiamme Oro: senza tutti loro non sarei arrivato a questo traguardo». Circa 300 persone hanno riservato una “standing ovation” al pattinatore Tumolero alla sua entrata sul ghiaccio del PalaRobaan, tra due file di stelle scintillanti tenute in mano dai giovani pattinatori di velocità della Sportivi ghiaccio Roana e dalle pattinatrici dell’Artistico Asiago. Tumolero ha raggiunto il palcoscenico, ancora con le stampelle per l’infortunio subito nella gara a staffetta, ma con la medaglia di bronzo al collo. Senza tradire la sua modestia, Tumolero si è presentato quasi imbarazzato e profondamente commosso, soprattutto quando ha commentato le immagini che scorrevano sul maxischermo di lui giovanissimo alle prime gare, della sua vittoria ai campionati europei e della sua gara da podio alle olimpiadi coreane. «Arrivato in Corea fresco di vittoria europea, sapevo di poter fare bene – spiega –. Mi sentivo in forma e mancava qualche avversario importante. Ma non pensavo sarebbe arrivata una medaglia». Alla domanda della conduttrice della serata, la corrispondente de Il Giornale di Vicenza Stefania Longhini, sul rapporto Tumolero–Fabris, Nicola non ha dubbi: «È stato il mio modello e il mio mito. Le sue vittorie sono state il motore che mi ha spinto. Trovarlo poi come allenatore è stato fondamentale. I suoi consigli, assieme a quelli di Matteo Anesi, sono stati essenziali per raggiungere il podio soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’emozione e la serenità psicologica». Ad applaudire Tumolero non c’era solo la gente di Roana. A ringraziarlo e a complimentarsi personalmente con l’atleta e l’uomo sono intervenuti il sindaco Valentino Frigo e il consigliere Luigi Martello, che hanno puntualizzato il lavoro fatto dalla sportivi ghiaccio ed in particolare da Valerio Fabris, papà di Enrico, che da 30 anni si adopera per la valorizzazione del pattinaggio di velocità. Sono seguite poi le congratulazioni della Regione Veneto portate dal presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti che, assieme al presidente dell’Unione montana Emanuele Munari, ha lodato Tumolero per la sua capacità «di esprimere in un sorriso la mentalità veneta dell’appagamento del duro lavoro». Il parroco don Lino Prearo ha quindi esortato i giovani a prendere esempio da Tumolero: «La strada non sarà facile, ma con coraggio e determinazione nulla è precluso». Consistente la rappresentanza del mondo dello sport con il delegato provinciale Coni Giuseppe Falco e la Federazione italiana sport ghiaccio con il presidente Andrea Gios, il consigliere federale del pattinaggio di velocità Sergio Anesi e la presidente del comitato veneto Nadia Bortot. Tutti in sostanza hanno ricordato come la medaglia di Tumolero sia «il compimento del sogno di ogni bambino del mondo che fa sport e vuole raggiungere le Olimpiadi. L’auspicio è che la medaglia di Tumolero sia da stimolo alle nuove promesse del pattinaggio di velocità roanese ed italiano». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni