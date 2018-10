“Puliamo il mondo” con tanti ragazzi

Prendendo spunto dalla proposta di Legambiente “Puliamo il mondo”, nei giorni scorsi l’associazione “Occhi aperti per costruire giustizia”, in collaborazione con le associazione Conteiner, Recuperanti di montagne e Libera, ha pensato di partecipare alla giornata “Puliamo il mondo dai pregiudizi” ripulendo la zona del “Vecio Ponte del Costo”. I volontari, muniti di tutto l’occorrente per la giornata di lavoro, hanno provveduto a raccogliere pazientemente tante bottiglie di vetro, plastica, bidoni di vernice, ma anche televisioni, materassi, gomme d’auto o di trattore. Purtroppo è stato ritrovato anche del materiale estremamente inquinante, come lastre di eternit e bombolette di vernice. «Ringraziamo Etra per l’aiuto - affermano gli organizzatori della giornata ecologica -. La cosa più bella, da sottolineare in merito a questa esperienza, è stata quella di vedere un bel gruppetto di giovani, chi al mattino, chi al pomeriggio, darsi da fare e utilizzare il proprio tempo libero per dedicarsi a rendere migliore il nostro mondo. Sabato, infatti, non c’era scuola e potevano starsene a riposare, senza dedicare il proprio tempo per qualcosa che apparentemente non li riguarda ma che invece interessa tutti. C’è stato anche chi, studiando in pianura, è sceso direttamente dalla corriera per dare una mano. Come al solito, i nostri ragazzi ci fanno riflettere, ci provocano». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefania Longhini