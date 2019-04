Premio a “Foza News” Il giornale degli alunni

Ci sono anche gli alunni delle tre classi della scuola media di Foza, unica del Veneto, tra i premiati del concorso nazionale “Giornale e giornalismi in classe”. La cerimonia di premiazione avrà luogo a Cesena il 17 aprile e a Foza si sta già organizzando la trasferta. L’idea di creare un giornale è partita dal prof. Davide Apolloni ed è stata realizzata nel laboratorio del pomeriggio, dando così vita online a “Foza News”. «Siamo partiti dall'adesione a “Il giornale in classe” de “Il Giornale di Vicenza” che una volta a settimana ci ha portato ad analizzare il quotidiano per prendere confidenza con la sua struttura - spiega Davide Apolloni -, poi abbiamo costituito una redazione con tanto di direttore, vicedirettore, segretario, correttore di bozze, impaginatore, addetto alla grafica e all'audio (c’è infatti la registrazione della lettura degli articoli) e giornalisti. Una volta preparati i primi numeri di “Foza News”, abbiamo cercato qualche concorso a cui partecipare, senza particolari ambizioni». Il prodotto di questo lavoro di squadra è davvero molto simpatico e ben fatto. Accedendo al sito fozanews.wixsite.com/fozanews, ci sono notizie sulla vita del paese e si parla poi di libri, film e tanto altro. «Una piccola scommessa per una piccola scuola di 17 ragazzi - conclude Apolloni -: la comunicazione della vittoria è stata una bella sorpresa». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.L.