«Plafond di 100 milioni per le imprese»

[FIRMA] Il plafond di 100 milioni di euro per le imprese boschive del Vicentino e del Bellunese per la gestione del legname proveniente dai boschi colpiti dal maltempo, siglato tra Confartigianato Imprese di Vicenza e Belluno e Banca Intesa San Paolo, lascia soddisfatti amministratori e categorie economiche.Il finanziamento, dedicato a tutta la filiera del legno, dalle imprese boschive e segherie alle aziende di trasformazione, è stato presentato all'Unione montana altopianese con l'intento di stimolare il settore verso investimenti e innovazione tecnologica per far fronte all'abbondanza di legname a disposizione. Inoltre l'associazione di categoria e Banca Intesa hanno concordato il fondo "Circular Economy" per favorire il rimboschimento delle aree andate distrutte dal fortunale del 29 ottobre scorso e tutto quanto può favorire l'attività rigenerativa dell'ecosistema. «Una ricerca della nostra direzione studi – ha illustrato Stefano Prandato, direttore Area Imprese Vicenza di Intesa San Paolo – ha evidenziato come la filiera del legno e dell'arredo del Veneto nel 2017 ha realizzato esportazioni per 2,9 miliardi di euro, pari al 26,2 per cento del totale nazionale, confermandosi dunque come un'eccellenza a livello nazionale e oltre». «Come banca del territorio abbiamo la responsabilità della cura dei boschi, che contribuiscono all'economia montana – ha concluso – tanto che questa iniziativa si aggiunge a quanto avviato subito dopo la calamità, ovvero la messa a disposizione di un plafond di 270 milioni di euro a condizioni agevolate a famiglie e imprese del nord-est, e la sospensione fino a 12 mesi delle rate dei finanziamenti in essere, per il ripristino dei danni». Nello specifico, gli interventi finanziabili previsti riguardano le imprese boschive, per l'acquisto o il leasing dei macchinari; le segherie, a cui sono messe a disposizione dei fondi anche per lo stoccaggio; e le aziende di lavorazione del legno, ovvero per carpenterie, mobilifici, bioedilizia e centrali elettriche a cippato, con un miglior accesso al credito.All'incontro altopianese, dopo i saluti del presidente vicentino della categoria legno Luigi Sella, che ha auspicato «veloci soluzioni per fronte all'urgenza di esbosco», il presidente dell'Unione Montana Emanuele Munari ha sottolineato la necessità d'impegno delle imprese locali. «I Comuni hanno la necessità di esboscare in fretta per evitare problemi fitosanitari. Molte aziende locali si sono sentite estromesse da imprese più grandi anche se negli accordi sottoscritti c'è la possibilità di lavorare in sub appalto. La fretta non ci permette di creare situazioni ad hoc locali come filiere o cooperative di impresa, però spero che le nostre aziende colgano l'occasione per rinnovarsi con nuovi strumenti e mezzi per diventare più competitive per affrontare serenamente il futuro». All'incontro era presente anche il presidente Agostino Bonomo. «Quello che ci convince di questa operazione – ha affermato Bonomo, presidente di Confartigianato Vicenza - è che si tratta di un vero approccio di filiera. A partire da dove nasce il legno sino all'utilizzatore finale. Abbiamo raggiunto una intesa per garantire delle agevolazioni a tutti i soggetti interessati».

