Piante abbattute, asta da 2,3 milioni

Con un prezzo medio di vendita di 26,44 euro al metro cubo per il legname schiantato, il Comune di Asiago incassa 2,3 milioni di euro dai lotti degli alberi divelti dal maltempo di fine ottobre e inoltre garantisce l’esbosco in tempi rapidi di quasi 75 mila metri cubi di alberi a terra. L’assessore al patrimonio di Asiago, Diego Rigoni, definisce come un grande successo, quasi insperato, l’asta indetta per l’assegnazione degli alberi schiantati dei boschi del capoluogo. Strutturata in maniera atipica, l’asta ha visto il legname suddiviso in sette lotti, con la possibilità alle ditte concorrenti di poter aggregare lotti attigui. La Torreano Legnami srl di Udine si è aggiudicata tutti i lotti messi in vendita, che saranno poi commercializzati con la certificazione Fsc, ovvero quella rilasciata dall’ong internazionale Forest Stewardship Council, che garantisce la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati. «Sono consapevole delle critiche per i ritardi con le aste boschive – commenta Rigoni – ma volevamo articolare l’asta in maniera precisa, anche per garantire la certificazione di qualità del legname in vendita. Essendo buona parte degli alberi divelti e non spezzati, sapevamo che avremmo potuto ottenere la certificazione Fsc. Grazie a uno sforzo di Fsc Italia, che per la prima volta si trovava a gestire una certificazione di questo genere, e un lavoro indefesso dei nostri tecnici comunali del patrimonio, abbiamo ottenuto un risultato eccellente. Gli incassi della vendita, che saranno conferiti in tre anni per non creare problemi di bilancio, sono ben al di sopra di quanto si è ricavato finora nel Veneto. Non solo: Fsc ha creato una filiera europea per la successiva distribuzione del legname esboscato, in modo che la ditta non dovrà provvedere all’immagazzinamento del legname per lunghi periodi, fatto che ha chiaramente influito sul prezzo di vendita. Infine – conclude Rigoni – avere un’unica ditta per l’esbosco, con il probabile impiego di ditte locali, accelererà i tempi anche ricomponimento. È un successo pieno: da questa calamità si può risorgere anche con risvolti positivi: il legname di Asiago sarà conosciuto in tutta Europa». • © RIPRODUZIONE RISERVATA