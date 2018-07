«Piano di contenimento e censimento dei lupi»

Il lupo continua a rimanere al centro delle discussioni della politica veneta. Oltre all’incontro tecnico che si è tenuto di recente tra l’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan e i rappresentanti delle strutture regionali parchi e biodiversità con i sindaci e associazioni locali, durante il quale sono state illustrate le novità decise per la prevenzione delle predazioni, è stata anche dibattuta in una riunione della commissione regionale la proposta di legge sulle “Misure di contenimento dei grandi carnivori”. Una proposta presentata dal consigliere Nicola Finco che, ricalcando quanto proposto anche da Bolzano e Trento, oltre a proporre varie iniziative per il contenimento del numero di lupi presenti in una determinata area, arriva a comprendere persino l’abbattimento degli esemplari più problematici. «Il primo round è andato bene – commenta il consigliere regionale Nicola Finco –, in quanto ha visto il pieno appoggio da parte delle associazioni di categoria e degli allevatori. Chiaramente critiche sono state le associazioni animaliste e ambientaliste. Noi comunque andiamo avanti fino a quando il Governo non si prenderà la responsabilità di quello che sta accadendo sulle nostre montagne». Dure critiche arrivano invece dal consigliere regionale di minoranza Andrea Zanoni. «Capisco che sia più facile accendere gli animi e strumentalizzare le preoccupazioni delle persone - dichiara - però dalle audizioni è emerso come sia importante mettere in pratica tutte le misure preventive utili alla convivenza tra allevamenti e predatori, piuttosto che ricorrere all’uccisione di questi animali. Alla fine è solo propaganda che verrà cestinata perché i contenuti sono incostituzionali; non si può ammazzare un esemplare di una specie protetta da norme comunitarie e statali». Anche il ministro dell’ambiente Sergio Costa, riferendosi alla proposta della regione autonoma, ha dichiarato come la fauna selvatica sia «patrimonio indisponibile dello Stato e come tale deve essere lo Stato a provvedere alle norme per la gestione». «Credo che il punto toccato dal professore Marco Olivi su “Il Giornale di Vicenza” sia quello principale – commenta il presidente della Spettabile Reggenza, Emanuele Munari – ovvero che solo attraverso un dettagliato esame dei dati scientifici, indirizzati anche a capire il lupo e le sue abitudini, si possa raggiungere una normativa che soddisfi sia chi vive la montagna sia la tutela di specie che hanno sfiorato l’estinzione. È però fondamentale che in questa equazione entrino anche le specificità territoriali e la sicurezza delle persone. Sinceramente non credo che ogni Regione o Provincia autonoma possa decidere da sé, anche perchè gli animali non conoscono confini. Piuttosto, mettendoci tutti assieme, quindi politica, territorio, associazioni di categoria ed esperti, possiamo trovare delle soluzioni per ridurre drasticamente le predazioni e così anche le tensioni sociali che inevitabilmente si sono formate nei nostri territori a fronte di questa complessa situazione». Più dubbiosi su una eventuale convivenza “pacifica” tra uomo e lupo sono i rappresentanti degli agricoltori. «In alta montagna le recinzioni non sono ipotizzabili poiché le malghe si articolano su ettari di terreni impervi – interviene il presidente di Lattebusche, Augusto Guerriero, assieme ai colleghi di Latterie Vicentine e Latteria Soligo -. È fondamentale che la proliferazione dei predatori venga fermata al più presto e che l’azione di monitoraggio sia efficace, costante e precisa». Non ha alcun dubbio infine Sergio Berlato. «Sono felice nel constatare che, anche in Veneto, qualcuno è passato dalla posizione ideologica “il lupo non si tocca” a posizioni più equilibrate come quelle da sempre sostenute e che prevedono la gestione di questi carnivori anche attraverso adeguati piani di contenimento». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni