Più tutele per i boschi dall’“Avez de Prinzep”

Cinquemila rotelle provenienti dai rami dell'Avez de Prinzep, l'abete bianco più alto d'Europa schiantatosi nei boschi di Lavarone lo scorso novembre a causa di un fortunale, finanzieranno la salvaguardia degli alberi monumentali presenti nelle foreste di Folgaria, Lavarone e Luserna. È l'originale idea del Comune di Lavarone e del dipartimento foreste e fauna della provincia autonoma di Trento per valorizzare il "gigante caduto". Il ricavato andrà a promuovere e tutelare il Percorso dei giganti, un cammino tra alberi maestosi che partiva proprio dall'Avez, e finanzierà la realizzazione di una struttura per la protezione e conservazione delle parti dell'albero che rimangono in loco. Le rotelle di ramo sono state allestite, tagliate, carteggiate e levigate, dai falegnami di Lavarone Aldo Corradi e Mirco Spagnolo, per poi essere messe ad asciugare prima di poter essere vendute come souvenir e dare risposta ai tanti che chiedevano un "pezzo" dell'Avez. Nelle settimane successive alla caduta del gigante sono state migliaia le persone che sono andate a "rendere i loro omaggi" all'abete da 54 metri di altezza e 5,6 metri di circonferenza. Proprio per evitare scempi e sottrazioni dei rami (cosa purtroppo verificatasi in più occasioni) il Comune aveva predisposto la rimozione della chioma pochi giorni dopo la caduta. Rivelando un nuovo primato dell'Avez: i suoi rami arrivavano ad un diametro di 18 cm, dimensioni assai difficili da raggiungere. La preparazione delle rotelle ha richiesto l'uso di circa il 50% dei rami di diametro superiore ai 10 cm, quasi 10 quintali di legno pregiato, e sono tutti pezzi unici. Ogni rotella sarà marchiata e numerata al laser. A giugno saranno a disposizione del pubblico. Dal mondo scientifico invece sono numerose le istituzioni che hanno chiesto delle rotelle del fusto, da musei, università e distretti forestali. Ma a causa della zona cavernosa alla base e della parte cariata che arriva fino ai 12 metri dalla base, sarà impossibile risalire all'età precisa dell'albero con metodi tradizionali come la conta degli anelli.

