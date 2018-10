Pertile “guarda” alla retina artificiale

L’eccellenza è donna. Ed è asiaghese. Risponde al nome di Grazia Pertile, direttore dell'Oculistica dell'Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona), che recentemente è stata insignita del premio internazionale “Reja Zivojnovic” assegnatole dalla Società Europea di VitreoRetina in occasione del congresso di inizio settembre a Praga. Il premio viene annualmente consegnato a uno specialista oftalmologo che, a livello mondiale, si sia distinto nell'ambito della chirurgia vitreoretinica. Pertile, chirurgo di fama internazionale, è la prima donna a ricevere questo prestigioso riconoscimento in 18 anni di vita del premio, dedicato a un pioniere della chirurgia vitreoretinica, il dottor Zivojnovic appunto. Cinquantadue anni, di Asiago, dal 2003 è a capo dell'Oculistica di Negrar, dopo aver conseguito la specializzazione all'Università di Maastricht, in Olanda, e aver lavorato, dal 1999 al 2003, al Middelheim Hospital di Anversa (Belgio). «Questo premio per me è un riconoscimento importante – sottolinea la dottoressa Pertile -. La chirurgia vitreoretinica, di cui il dottor Zivojnovic è stato un pioniere negli anni ’75-’80, è stata a lungo una specializzazione riservata quasi esclusivamente agli uomini. Pertanto è stato particolarmente significativo esser stata la prima donna insignita di questo premio. Inoltre mi ha fatto davvero molto piacere ricevere una mail di congratulazioni dal dottor Zivojnovic stesso, oggi ottantaseienne, in cui mi esprimeva la sua stima e la convinzione che avremmo potuto lavorare bene assieme, se fossimo stati più vicini d’età». Grazia Pertile, oltre alla sua quotidiana e intensa attività nel reparto specialistico di oculistica a Negrar e alla frequente partecipazione, in qualità di relatore, a congressi medico-scientifici in tutto il mondo, fa parte dell'équipe per la realizzazione della retina artificiale fotovoltaica tutta "made in Italy". Al progetto partecipano il gruppo del professor Guglielmo Lanzani, fisico del Politecnico e direttore del Centro di nanoscienze e tecnologia dell'Istituto italiano di tecnologia di Milano e quello del professor Fabio Benfenati, direttore del Dipartimento di Neuroscienze e neurotecnologie dell'Iit di Genova «Per quanto riguarda questo progetto - dice la dottoressa Pertile - siamo in attesa dell’approvazione del ministero della salute per la sperimentazione nell’uomo, che contiamo di riuscire a realizzare entro la fine di quest’anno. La soluzione che abbiamo messo a punto – spiega la dottoressa Pertile - si basa su polimeri organici fotovoltaici che generano un campo elettrico se colpiti dalla luce. Si tratta di una piccolissima cella fotovoltaica, opera della nanotecnologia, che una volta inserita sotto la retina, è capace di catturare il segnale luminoso e trasformarlo in elettrico per poi inviarlo al cervello dove verrà codificato in immagine. Sull’occhio del paziente verrebbe in sostanza applicata una membrana molto flessibile e sottile che segue la curvatura dell’occhio. Una protesi che non genera calore, è biocompatibile e, soprattutto, funziona da sé senza il bisogno di cavi o telecamere». Pertile affronta questo impegno con la profonda passione che è solita mettere nella sua professione e che l’ha portata ad essere una vera luminare nel suo campo. «Mi piacerebbe avere più tempo da dedicare alla ricerca – dichiara – intanto ogni ritaglio di tempo è buono per continuare a sperimentare. Ora attendiamo il via per testare sull’uomo quanto messo a punto». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefania Longhini