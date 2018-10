Ortopedia, botta e risposta tra sindaco e Uls

Ritornare in piazza San Marco come nel 1999 per difendere il proprio ospedale. È quanto minaccia il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern dopo che la direzione dell’Ulss 7 ha ipotizzato la sospensione dell’operatività del reparto di ortopedia per il pensionamento del primario Giovanni Costacurta e la partenza degli altri ortopedici del reparto verso altre strutture ospedaliere. «Se a novembre non avremo garanzie ufficiali sulla continuità del servizio di ortopedia, compreso l’attività chirurgica – sentenzia Rigoni Stern – come Amministrazione comunale provvederemo ad impegnare adeguate risorse per accompagnare migliaia di cittadini altopianesi a rivendicare innanzi al palazzo della Regione il loro sacrosanto diritto di godere di servizi sanitari all’altezza di un territorio montano verso il quale si deve portare rispetto». A scatenare le ire del sindaco asiaghese è la situazione creatasi nel reparto di ortopedia il cui primario Giovanni Costacurta andrà in pensione a dicembre. Secondo voci, i medici ortopedici del reparto hanno chiesto garanzie sulla continuità delle attività operative attualmente svolte, in particolare interventi in artroscopia del ginocchio e interventi protesici di anca e spalla, che pare non siano state date, lasciando il compito di confermare o meno le varie tipologie d’intervento al futuro primario. «Le preoccupazioni del sindaco sono comprensibili così come è evidente il disagio causato dalla situazione – replica il direttore generale Giorgio Roberti - È una preoccupazione condivisa, considerata la carenza di personale medico che si è evidenziata nell’Asl Pedemontana come in altre realtà sanitarie nonsolo del Veneto». «Una situazione gestita male dal momento che si era a conoscenza del pensionamento del primario già dal 17 aprile – ribatte Rigoni Stern - e nulla è stato fatto per garantire la continuità del servizio attraverso una riorganizzazione. Nell’ultimo incontro tenutosi nella sede dell’Unione Montana con i sindaci, la direzione generale ha proposto una temporanea sospensione dell’operatività, cosa impensabile. Il nostro ospedale non può sospendere alcun tipo di operatività, tanto meno quella dell’ortopedia, da sempre tra i fiori all’occhiello della nostra sanità». «È mio obbligo sottolineare quale sia stato il livello di attività e serietà dato da questa direzione generale per il superamento del problema – ribadisce Roberti – che auspico possa aiutare a capire. Il 13 aprile il primario Costacurta ha presentato domanda di quiescenza a decorrere dal primo gennaio 2019. Tre giorni dopo l’Azienda ha richiesto l’autorizzazione regionale per bandire il relativo concorso. La risposta regionale è pervenuta il 28 maggio. Come previsto dalla procedura il Collegio di Direzione, convocato il 24 luglio si è espresso sul profilo da indicare nel bando di selezione. Una volta individuato il profilo ho approvato il bando di concorso la cui pubblicazione è prevista per il 12 (domani, ndr) e si prevede la conclusione dei rimanenti adempimenti entro dicembre. In ogni caso fino alla cessazione dal servizio dell’attuale primario il suo posto non potrà essere coperto». «Non accetteremo alcuna sospensione – insiste Rigoni Stern - e confidiamo in una rapida soluzione del problema attraverso l’individuazione di un nuovo primario che possa garantire il livello del reparto e l’efficienza che da sempre questo settore del nostro ospedale ha mantenuto nei confronti dei nostri cittadini e dei tanti pazienti che provengono da fuori Ulss». «Riguardo al resto dell’organico di ortopedia – puntualizza il direttore generale – Venti giorni fa sono pervenute le richieste “di aspettativa a decorrere dal 15 ottobre per conservazione del posto durante il periodo di prova di sei mesi a seguito assunzione presso altra Azienda”, dei tre medici dell’ortopedia di Asiago. Per il Contratto nazionale di lavoro il loro posto va conservato tanto che il professionista, entro i termini, ha diritto di rientrare nell’Azienda di provenienza. Pertanto, in presenza dell’aspettativa, i posti possono essere ricoperti esclusivamente da supplenti. Già ad aprile 2017, per costituire una graduatoria indispensabile per poter procedere ad assunzioni, l’Azienda ha bandito un concorso pubblico per medici ortopedici – continua Roberti - Dei tredici candidati che hanno presentato domanda solo quattro si sono presentati alle prove e dei tre dichiarati idonei solo uno ha accettato l’assunzione. Vista la situazione, è stato bandito anche un avviso a tempo determinato a ottobre 2017; dei tre medici presenti al colloquio nessuno ha accettato l’assunzione. Un altro concorso è stato bandito in marzo 2018; 21 domande presentate, 9 presenti alle prove, 5 assunti e 4 hanno rinunciato all’assunzione a tempo indeterminato. Ancora a giugno 2018 siamo ripartiti con un nuovo concorso per l’assunzione a tempo indeterminato il cui espletamento è fissato il 5 novembre con 7 domande pervenute». «Visti gli scarsi risultati ottenuti – conclude Roberti – abbiamo chiesto alle altre Ulss venete l’utilizzo di eventuali loro graduatorie di avviso o concorso di dirigenti medici di ortopedia. A tutt’oggi 3 delle 8 aziende hanno risposto di non disporre di graduatorie utilizzabili. Perciò l’Ulss 7 ha differito il termine della concessione di aspettativa richiesta di tre mesi, ovvero per il 15 gennaio 2019, per evitare l’interruzione del servizio ad Asiago. Credo sia evidente che, in presenza di grave carenza di medici, abbiamo provveduto nei tempi e senza superficialità, contrariamente a quanto afferma il sindaco, ad attivare il concorso». •

Gerardo Rigoni